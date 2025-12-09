Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний ужин»
Ася Резник разводится с режиссёром Ильёй Аксёновым

9 декабря
2025 год

9 декабря 2025
На этой неделе 27-летняя Ася Резник покинула шоу «Звёзды в джунглях», сделав неожиданное признание. Проиграв в финальном испытании, актриса расплакалась и рассказала, что разводится с мужем, режиссёром Ильёй Аксёновым.

фото: Ася Резник и Илья Аксёнов

«Этот проект помогал мне переключаться от своих личных переживаний, которые я сейчас проживаю параллельно. Я развожусь, и это тяжело мне дается. Период, который я сейчас переживаю, он особенно тяжелый, потому что я столкнулась с тем, что выбрали не меня. Я тяжело переживаю развод, потому что выходила замуж по любви, и это были счастливые отношения. Случился кризис, который мы не смогли преодолеть. Особенно больно, потому что инициатором этого была не я», — призналась Ася.

В соцсетях актриса тоже поделилась переживаниями о своем уходе из шоу: «Моя победа в том, что я осталась при своем, я осталась верна себе. Столько тьмы вокруг, что мой выбор верить в лучшее, верить, что добро всегда побеждает зло, верить в людей… Жизнь показала мне, что предать может самый близкий, чего уж ждать от чужих людей. Но я все равно выбираю верить».

Ася и Илья познакомились около пяти лет назад. Свой роман артисты долго не афишировали, но в 2022 году они поженились в Санкт-Петербурге и опубликовали фотографии с торжества. Вместе супруги работали над разными проектами, включая сериал «Капельник».
