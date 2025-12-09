«Было ощущение, что я нахожусь на космической станции»: Анатолий Руденко о рождении сына

13 октября Анатолий Руденко
и Елена Дудина стали
родителями во второй раз: у пары родился сын, которого они назвали Леон. Спустя два месяца актёр рассказал на шоу «Звёзды сошлись», что присутствовал на родах, и поделился своими впечатлениями.
«У меня было ощущение, что я нахожусь на космической станции, где вот единственный, кто не знает, что делать, это я. Я хотел как-то помочь, я хотел всем помочь, но все как-то отказывались. В какой-то момент мне просто Лена сказала: "Перестань дуть на меня". А я просто не знал, что мне делать. Я же должен как-то в чем-то поучаствовать»
, — приводит
слова Анатолия издание «СтарХит».
После истории актёра, его мама, Любовь Руденко
, поделилась воспоминаниями о том, как сама рожала сына: «Меня не то, что повезли, я прибежала, прыгнула на этот акушерский стол. Женщина, которая смотрит в мою карту, говорит: "О, Театр Маяковского? У вас Джигарханян женился? Я говорю: "Да я рожаю". Она быстро: раз, хоп и все. Две секунды. Она говорит: "Хорошо, что успела". Вот так он появился»
, — поделилась воспоминаниями артистка.
На момент рождения сына Любовь Руденко была востребованной актрисой, поэтому о ребёнке часто заботились другие члены семьи: «Я была работающей мамой, теперь я стала работающей бабушкой. Я приходила ночью после спектакля, Толя уже спал. К счастью, в школе, где он учился, у него была продленка, он там и спал. У них там были кровати такие многоэтажные: выдвигались три кроватки. И уроки они там делали. Дома он был либо с папой, либо с дедушкой, они его укладывали и уроки проверяли. А я только приходила и спрашивала: "Ну как?" И мне показывали дневник, а в дневнике все было замечательно»
.
обсуждение >>