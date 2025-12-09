Модные итоги: Паулина Андреева, Нино Нинидзе и Павел Табаков

что почитать?

Лайфстайл «Я никогда не выберу деньги, я очень про любовь»: Ксения Собчак об отношениях с мужчинами Телеведущая раскрылась с неожиданной стороны

Лайфстайл «Облысела, вкус пропадает, кожа портится»: Маргарита Симоньян рассказала о борьбе с раком Телеведущая надеется успеть воспитать детей

Спутник телезрителя «Афера по-американски»: Много шума из париков В нось с 7 на 8 декабря, 00:10, СТС

Лайфстайл «У этого мира слишком много требований к женщине»: Регина Тодоренко о гендерной несправедливости У общества слишком много претензий к женщинам

Интервью Яна Енжаева: «Юля — та зона, где можно максимально повеселиться» Актриса сериала «Праздники» о работе над третьим сезоном, атмосфере на съемочной площадке, дисциплине и (не)любви к сериалам

Обзор сериалов «Подслушано в Рыбинске»: Тимофей Трибунцев видит мертвецов Журналист провинциальной газеты расследует убийства, в которых подозревают его самого

Новости кино Фильм «Цинга» с Никитой Ефремовым стал триумфатором фестиваля «Зимний» Награда за лучшую режиссуру досталась дебютанту Савелию Осадчему с фильмом «Мальчик-птица»