Модные итоги: Паулина Андреева, Нино Нинидзе и Павел Табаков

9 декабря
2025 год

9 декабря 2025
8 декабря в Третьяковской галерее на Крымском Валу прошёл гала-вечер компании Lamoda, на котором подвели итоги модного сезона 2025 года. Среди гостей мероприятия были Паулина Андреева, Ксения Собчак, Елена Подкаминская, Юрий Колокольников и Вильма Кутавичюте, Марина Зудина, Павел Табаков, Нино Нинидзе, Саша Бортич и многие другие.

фото: Паулина Андреева

фото: Ксения Собчак

фото: Марина Зудина

фото: Елена Подкаминская

фото: Вильма Кутавичюте и Юрий Колокольников

фото: Павел Табаков и Ксения Ермоленко

фото: Саша Бортич

фото: Нино Нинидзе

фото: Александра Ревенко

фото: Алексей Лукин

фото: Мария Миногарова

фото: Ян Гэ
Yanina Sokolova   9.12.2025 - 21:28
Модные мероприятия это всегда интересно, хочется посмотреть кто во что одет. И вот здесь у меня вопрос: все ли гости одеты в одежду от Lamoda? читать далее>>
