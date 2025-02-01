Лидия Федосеева Шукшина обвинила дочерей в попытках завладеть её имуществом

В ноябре 2023 года младшая дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и писателя Василия ШукшинаОльга подала в суд на свою сестру Марию. Причиной иска стал договор на отчуждение исключительных прав на произведения Василия Шукшина, заключённый между Лидией и Марией в 2019 году. Ольга решила оспорить это решение и добиться признания договора недействительным. Судебная тяжба затянулась, Лидию Николаевну привлекли к процессу в качестве ответчика, и в преддверии нового заседания вдова писателя обратилась к дочерям через издание «МК» с просьбой прекратить попытки завладеть её имуществом.
фото: Мария Шукшина
«Я хочу обратиться к своим дочерям: в первую очередь к Марии. Мне 86 лет! Я устала от судов и от скандалов, от обманов и попыток завладеть моим имуществом на протяжении последних лет! Я не понимаю, как моя любимая дочь, которая хочет учить наш народ нравственности и духовности, может забрать себе мою долю авторских прав – наследие, которое мне оставил мой муж Василий Макарович, и находить каких-то свидетелей против меня в суде.
фото: Ольга Шукшина
Я никому не отдавала и не собираюсь отдавать своё наследство - мою долю в авторских правах Василия Макаровича. Это моё и будет моим, пока я жива. Это - истина. Ни с Ольгой, ни с Марией я судиться не буду: они мои дочери. И я их прошу об одном: о правде и о справедливости! Моя самая большая мечта, чтобы в нашем доме наступил мир. И истина. Пришла пора навести порядок: в этом сейчас я вижу смысл моей жизни».
Актриса добавила, что ей было тяжело пережить допрос адвокатов Марии в суде, заставивший её чувствовать себя преступницей. Это далеко не первый конфликт сестёр из-за наследства — 6 лет назад Ольга упрекала сестру и племянницу в незаконной продаже петербургской квартиры.
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