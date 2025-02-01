Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская

31 января в первом павильоне киностудии «Мосфильм» состоялась XXIII церемония вручения кинопремии «Золотой орёл», лауреатами которой стали Алексей Герман-младший
и его фильм «Воздух»
, Сергей Безруков
, Елена Лядова
, Владимир Вдовиченков
, Игорь Волошин
, Александра Урсуляк
, Карина Разумовская
, Виктория Исакова
и другие
. А вот фильм «Мастер и Маргарита»
, побивший рекорд отечественного бокс-офиса и разбередивший умы зрителей, не то что не получил ни одной награды, а даже не был представлен ни в одной номинации.
фото: Карина Разумовская
фото: Владимир Вдовиченков
фото: Виктория Исакова
фото: Сергей Безруков
фото: Александра Урсуляк
фото: Константин Эрнст и Алексей Герман-младший
Ведущими церемонии стали Юлия Хлынина
и Александр Петров
, а первый почётный приз «За выдающийся вклад в российский кинематограф» достался замечательному композитору Алексею Рыбникову
, автору музыки к рок-опере «Юнона и Авось»
и фильмам «Вам и не снилось...»
, «Тот самый Мюнхгаузен»
, «Усатый нянь»
и «Про красную шапочку»
.
фото: Юлия Хлынина и Александр Петров
фото: Алексей Рыбников
Среди гостей церемонии были также Елизавета Боярская
, Сергей Гармаш
, Стася Милославская
, Дарья Мороз
, Александр Яценко
, Агата Муцениеце
, Елизавета Боярская
, Дина Корзун
, Игорь Петренко
, Лидия Вележева
и Алексей Гуськов
, Марьяна Спивак
, Алёна Бабенко
и многие другие.
фото: Дарья Мороз
фото: Светлана Дружинина с мужем
фото: Алексей Чадов и Лейсан Галимова
фото: Софья Каштанова
фото: Алёна Бабенко с мужем
фото: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
фото: Игорь Петренко с женой
фото: Лидия Вележева и Алексей Гуськов
фото: Марьяна Спивак
фото: Елизавета Боярская
фото: Дина Корзун
фото: Пётр Дранга и Агата Муцениеце
фото: Александр Яценко с семьёй
фото: Стася Милославская
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