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Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская

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1 февраля 2025
31 января в первом павильоне киностудии «Мосфильм» состоялась XXIII церемония вручения кинопремии «Золотой орёл», лауреатами которой стали Алексей Герман-младший и его фильм «Воздух», Сергей Безруков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Игорь Волошин, Александра Урсуляк, Карина Разумовская, Виктория Исакова и другие. А вот фильм «Мастер и Маргарита», побивший рекорд отечественного бокс-офиса и разбередивший умы зрителей, не то что не получил ни одной награды, а даже не был представлен ни в одной номинации.

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Карина Разумовская

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Владимир Вдовиченков

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Виктория Исакова

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Сергей Безруков

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Александра Урсуляк

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Константин Эрнст и Алексей Герман-младший

Ведущими церемонии стали Юлия Хлынина и Александр Петров, а первый почётный приз «За выдающийся вклад в российский кинематограф» достался замечательному композитору Алексею Рыбникову, автору музыки к рок-опере «Юнона и Авось» и фильмам «Вам и не снилось...», «Тот самый Мюнхгаузен», «Усатый нянь» и «Про красную шапочку».

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Юлия Хлынина и Александр Петров

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Алексей Рыбников

Среди гостей церемонии были также Елизавета Боярская, Сергей Гармаш, Стася Милославская, Дарья Мороз, Александр Яценко, Агата Муцениеце, Елизавета Боярская, Дина Корзун, Игорь Петренко, Лидия Вележева и Алексей Гуськов, Марьяна Спивак, Алёна Бабенко и многие другие.

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Дарья Мороз

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Светлана Дружинина с мужем

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Алексей Чадов и Лейсан Галимова

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Софья Каштанова

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Алёна Бабенко с мужем

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Игорь Петренко с женой

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Лидия Вележева и Алексей Гуськов

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Марьяна Спивак

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Елизавета Боярская

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Дина Корзун

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Пётр Дранга и Агата Муцениеце

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Александр Яценко с семьёй

Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская
фото: Стася Милославская

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блеск и нищета красных дорожекЗолотой орелстиль
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фильмы
Вам и не снилось...ВоздухМастер и МаргаритаПро Красную ШапочкуТот самый МюнхгаузенУсатый няньЮнона и Авось

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Золотой орёл: Никита Михалков, Елена Лядова и Стася Милославская фотографии
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