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Внезапно: Лили Коллинз впервые стала мамой

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1 февраля 2025
35-летняя звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз и её супруг, 41-летний режиссёр Чарли Макдауэлл объявили о рождении дочери. Имя девочки Туве Джейн МакДауэлл и появилась она с помощью суррогатной матери.

Внезапно: Лили Коллинз впервые стала мамой

Супруги не стали делать из этого тайну, прямым текстом поблагодарив свою суррогатную мать за участие. И естественно, получили массу гадких комментариев о причинах, по которым супруги выбрали этот путь к родительству. В ответ на что Чарли написал: «Нормально не знать, зачем кому-то может понадобиться суррогатная мать, чтобы родить ребёнка. Нормально не знать мотивов суррогатной матери, независимо от того, что вы предполагаете. А ещё нормально тратить меньше времени на извержение полных ненависти слов, особенно в отношении прекрасной девочки, которая принесла много любви в жизни людей. На этом пока всё, потому что она только что мне нужно сменить ей подгузник».

Внезапно: Лили Коллинз впервые стала мамой

Лили и Чарли поженились в 2021 году после двухлетнего романа. До встречи с мужем Лили встречалась с коллегой Джейми Кэмпбеллом Бауэром.
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Внезапно: Лили Коллинз впервые стала мамой фотографии
Внезапно: Лили Коллинз впервые стала мамой фотографии
Внезапно: Лили Коллинз впервые стала мамой фотографии
Внезапно: Лили Коллинз впервые стала мамой фотографии
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