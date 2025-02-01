Внезапно: Лили Коллинз впервые стала мамой

35-летняя звезда сериала «Эмили в Париже» Лили Коллинз
и её супруг, 41-летний режиссёр Чарли Макдауэлл
объявили о рождении дочери. Имя девочки Туве Джейн МакДауэлл и появилась она с помощью суррогатной матери.
Супруги не стали делать из этого тайну, прямым текстом поблагодарив свою суррогатную мать за участие. И естественно, получили массу гадких комментариев о причинах, по которым супруги выбрали этот путь к родительству. В ответ на что Чарли написал: «Нормально не знать, зачем кому-то может понадобиться суррогатная мать, чтобы родить ребёнка. Нормально не знать мотивов суррогатной матери, независимо от того, что вы предполагаете. А ещё нормально тратить меньше времени на извержение полных ненависти слов, особенно в отношении прекрасной девочки, которая принесла много любви в жизни людей. На этом пока всё, потому что она только что мне нужно сменить ей подгузник»
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Лили и Чарли поженились в 2021 году после двухлетнего романа. До встречи с мужем Лили встречалась с коллегой Джейми Кэмпбеллом Бауэром
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