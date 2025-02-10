«Ребята-сослуживцы помогали записывать пробы»: Антон Жижин рассказал, как попал в сериал «Патриот»

«В новом сезоне возвращается всеми любимый магазин “Мечта”. Это легендарная локация, зрители ее очень полюбили. Прошлый сезон был без нее, и они немножечко негодовали. Мы учли пожелания… Осуществили мечту, вернув “Мечту”. У нас обычно мало локаций, всё происходит в одном месте, а нынче мы зашли в объект, который у нас назывался “Сталинка”. Снимали мы в реальной сталинке, в одной из московских высоток. Примечательна эта квартира тем, что это одна из легендарных киноквартир – там много чего снималось. Из последнего: это была главная локация в сериале “Слово пацана”», — рассказал актёр и автор сценария Алексей Базанов.
фото: Кадр со съёмок сериала «Патриот»
Антон Жижин отметил, что вжиться в роль ему помогла служба в армии: «Когда мы записывали пробы для “Патриота” я находился на срочной службе, в казарме. Мне ребята-сослуживцы помогали записывать пробы. Я служил в ансамбле песни и пляски Центрального военного округа».
фото: Кадр со съёмок сериала «Патриот»
Новый сезон комедийного хита «Патриот» с 10 февраля в 20:00 на ТНТ!
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