«Учился правильно дышать»: Том Круз терял сознание от нехватки кислорода во время съёмок «Миссия невыполнима»

Том Круз
в интервью журналу Empire рассказал
о съёмках франшизы «Миссия невыполнима»
, которая известна смертельно опасными трюками. Актёру приходилось карабкаться на Бурдж-Халифа, свисать с вертолёта, прыгать на мотоцикле с обрыва — и всё это без помощи дублёра. А на съёмках последней части актёр неоднократно терял сознание.
«Когда ты высовываешься из самолета на скорости 190–210 км/ч, кислорода просто не хватает. Мне пришлось учиться правильно дышать. Бывали моменты, когда я терял сознание и физически не мог забраться обратно в кабину»
, — рассказал Круз. Мировая премьера новой части «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»
запланирована на 23 мая 2025 года.
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