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«Учился правильно дышать»: Том Круз терял сознание от нехватки кислорода во время съёмок «Миссия невыполнима»

10 февраля
2025 год

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10 февраля 2025
Том Круз в интервью журналу Empire рассказал о съёмках франшизы «Миссия невыполнима», которая известна смертельно опасными трюками. Актёру приходилось карабкаться на Бурдж-Халифа, свисать с вертолёта, прыгать на мотоцикле с обрыва — и всё это без помощи дублёра. А на съёмках последней части актёр неоднократно терял сознание.

«Учился правильно дышать»: Том Круз терял сознание от нехватки кислорода во время съёмок «Миссия невыполнима»

«Когда ты высовываешься из самолета на скорости 190–210 км/ч, кислорода просто не хватает. Мне пришлось учиться правильно дышать. Бывали моменты, когда я терял сознание и физически не мог забраться обратно в кабину», — рассказал Круз. Мировая премьера новой части «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» запланирована на 23 мая 2025 года.
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Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 2

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«Учился правильно дышать»: Том Круз терял сознание от нехватки кислорода во время съёмок «Миссия невыполнима» фотографии
«Учился правильно дышать»: Том Круз терял сознание от нехватки кислорода во время съёмок «Миссия невыполнима» фотографии
«Учился правильно дышать»: Том Круз терял сознание от нехватки кислорода во время съёмок «Миссия невыполнима» фотографии
«Учился правильно дышать»: Том Круз терял сознание от нехватки кислорода во время съёмок «Миссия невыполнима» фотографии
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