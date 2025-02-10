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Анастасия Уколова объяснила, почему не показывает отца своего ребёнка в соцсетях

10 февраля
2025 год

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10 февраля 2025
Анастасия Уколова активно ведёт соцсети, но личную жизнь предпочитает держать в тайне. Актриса тщательно скрывает личность своего супруга, однако в конце января всё же поделилась фотографией избранника, на которой он заснят в профиль. В беседе с «Пятым каналом» актриса рассказала, почему не показывает мужа публике.

Анастасия Уколова объяснила, почему не показывает отца своего ребёнка в соцсетях

«Мой спутник по жизни не публичный человек, мой муж, и поэтому мы не афишируем наши отношения. Наверное, если бы мы оба были бы публичными людьми, мы бы афишировали», – призналась актриса. Несмотря на все усилия, выстроить четкую грань между работой и семьей у Анастасии, по её же словам, не получается: «Никакого разделения нет. И ребенок ко мне приезжает на съемки, и я с ребенком езжу на все проекты. Сегодня я собиралась на этот вечер. Меня хватал ребенок за ногу и кричал: "Мама не уходи!" Я докрашивала глаз и думала: "О господи, что происходит?" Но я себе всегда говорю: "Настя, все классно! У тебя есть любимая работа. У тебя есть семья, ребенок! Пожалуйста, не гневи вселенную!"» — поделилась актриса.

Анастасия Уколова объяснила, почему не показывает отца своего ребёнка в соцсетях
фото: Муж Анастасии Уколовой с их сыном Егором
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№ 2
Субисаретта   10.02.2025 - 19:28
... Ну а что ещё написать таким, с позволения сказать "актрисам". читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   10.02.2025 - 19:22
Вряд ли такой малыш мог сказать "МАМА, не уходи". То Уколова чересчур переоценивает своего ребёнка. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Анастасия Уколова объяснила, почему не показывает отца своего ребёнка в соцсетях фотографии
Анастасия Уколова объяснила, почему не показывает отца своего ребёнка в соцсетях фотографии
Анастасия Уколова объяснила, почему не показывает отца своего ребёнка в соцсетях фотографии
Анастасия Уколова объяснила, почему не показывает отца своего ребёнка в соцсетях фотографии
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