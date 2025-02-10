Анастасия Уколова объяснила, почему не показывает отца своего ребёнка в соцсетях

Анастасия Уколова активно ведёт соцсети, но личную жизнь предпочитает держать в тайне. Актриса тщательно скрывает личность своего супруга, однако в конце января всё же поделилась фотографией избранника, на которой он заснят в профиль. В беседе с «Пятым каналом» актриса рассказала, почему не показывает мужа публике.
«Мой спутник по жизни не публичный человек, мой муж, и поэтому мы не афишируем наши отношения. Наверное, если бы мы оба были бы публичными людьми, мы бы афишировали», – призналась актриса. Несмотря на все усилия, выстроить четкую грань между работой и семьей у Анастасии, по её же словам, не получается: «Никакого разделения нет. И ребенок ко мне приезжает на съемки, и я с ребенком езжу на все проекты. Сегодня я собиралась на этот вечер. Меня хватал ребенок за ногу и кричал: "Мама не уходи!" Я докрашивала глаз и думала: "О господи, что происходит?" Но я себе всегда говорю: "Настя, все классно! У тебя есть любимая работа. У тебя есть семья, ребенок! Пожалуйста, не гневи вселенную!"» — поделилась актриса.
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