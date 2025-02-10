Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

По ту сторону человеческого: Юлия Пересильд, Дмитрий Дюжев и Ксения Суркова

10 февраля
2025 год

Лайфстайл >>
10 февраля 2025
7 февраля в московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фантастической мелодрамы «ON и Она» с Юлией Пересильд в главной роли. Первыми фильм об отношениях талантливой разработчицы и искусственного интеллекта посмотрели Дмитрий Дюжев, Анна Пересильд, Данила Якушев, Александр Олешко, Ксения Суркова, Елена Николаева и многие другие.

По ту сторону человеческого: Юлия Пересильд, Дмитрий Дюжев и Ксения Суркова
фото: Юлия Пересильд с дочерьми Марией и Анной

«Когда 4 года назад появился первый драфт сценария, на титульном листе определение жанра звучало как фантастика, мелодрама. Когда мы закончили снимать и для Кинопоиска надо было определить жанр мы поняли, что из фантастического там осталась только одна компонента — это игра Юлии Пересильд. Технологии сейчас развились настолько, что все вполне кажется реальным и актуальным», — сказал Георгий Малков, генеральный продюсер картины.

По ту сторону человеческого: Юлия Пересильд, Дмитрий Дюжев и Ксения Суркова
фото: Данила Якушев со спутницей

По ту сторону человеческого: Юлия Пересильд, Дмитрий Дюжев и Ксения Суркова
фото: Дмитрий Дюжев

По ту сторону человеческого: Юлия Пересильд, Дмитрий Дюжев и Ксения Суркова
фото: Джемал Тетруашвили и Ольга Медынич

По ту сторону человеческого: Юлия Пересильд, Дмитрий Дюжев и Ксения Суркова
фото: Анна Ещенко

По ту сторону человеческого: Юлия Пересильд, Дмитрий Дюжев и Ксения Суркова
фото: Александр Олешко

По ту сторону человеческого: Юлия Пересильд, Дмитрий Дюжев и Ксения Суркова
фото: Ксения Суркова

По ту сторону человеческого: Юлия Пересильд, Дмитрий Дюжев и Ксения Суркова
фото: Елена Николаева

По ту сторону человеческого: Юлия Пересильд, Дмитрий Дюжев и Ксения Суркова
фото: Ирина Безряднова

По ту сторону человеческого: Юлия Пересильд, Дмитрий Дюжев и Ксения Суркова
фото: Алексей Гаврилов

В широкий прокат картина «ON и Она» выйдет 13 февраля.

«ON и Она». Трейлер №2
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Ирина БезрядноваАлексей Гаврилов (II)Дмитрий ДюжевАнна ЕщенкоГеоргий МалковОльга МедыничЕлена Николаева (II)Александр ОлешкоАнна ПересильдМария ПересильдЮлия ПересильдКсения СурковаДжемал ТетруашвилиДанила Якушев
фильмы
ON и Она

фотографии >>
По ту сторону человеческого: Юлия Пересильд, Дмитрий Дюжев и Ксения Суркова фотографии
По ту сторону человеческого: Юлия Пересильд, Дмитрий Дюжев и Ксения Суркова фотографии
По ту сторону человеческого: Юлия Пересильд, Дмитрий Дюжев и Ксения Суркова фотографии
По ту сторону человеческого: Юлия Пересильд, Дмитрий Дюжев и Ксения Суркова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Стриженов
9 февраля ушёл из жизни актёр Олег Стриженов.
Елена Новикова
9 февраля ушла из жизни Елена Новикова.
Игорь Кадомцев
8 февраля ушёл из жизни композитор Игорь Кадомцев.
Хусан Мусабаев
8 февраля ушёл из жизни актёр Хусан Мусабаев.

День рождения >>

Людмила Артемьева
Александр Бухаров
Ирина Вальц
Владимир Зельдин
Таисия Литвиненко
Леонхард Мерзин
Марина Полицеймако
Ольга Сташкевич
Аида Юнусова
Роберт Вагнер
Пьер Монди
Хлоя Грейс Морец
Эмма Робертс
Адам Сиртеш
Миколай Хробочек
Том Шиллинг
все родившиеся 10 февраля >>

Афиша кино >>

Пророк. История Александра Пушкина
драма, музыкальный фильм
Россия, 2025
Повелитель: Священное королевство
боевик, мистика, приключения, фэнтези
, 2024
Гранд тур
драма, приключения
Германия, Италия, Китай, Португалия, Франция, Япония, 2024
Пигси: Путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Снова наступит рассвет
драма
Исландия, Нидерланды, Франция, Хорватия, 2024
Твой цвет
драма, молодежный фильм, музыкальный фильм, фэнтези
Япония, 2024
ON и Она
мелодрама, научная фантастика
Россия, 2025
Абсолютный хищник
боевик, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Гампи. Собачья жизнь
драма, фильм о животных
Чехия, 2024
Манюня: День рождения Ба
комедия, семейное кино, экранизация
Россия, 2025
По любви
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Рэкетир. Новые времена
драма, криминальный фильм
Казахстан, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?