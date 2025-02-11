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В Москве можно арендовать квартиру Дяди Фёдора

11 февраля
2025 год

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11 февраля 2025
С 10 февраля москвичи и гости столицы смогут арендовать необычное жилое пространство — квартиру Дяди Фёдора из популярного мультсериала «Простоквашино». Расположенная по адресу Олонецкая, д. 6 двухкомнатная квартира полностью повторяет интерьеры городского жилища мамы, папы и Дяди Фёдора, на пороге которого герой познакомился с Котом Матроскиным.

В Москве можно арендовать квартиру Дяди Фёдора

В квартире есть все необходимое для комфортного проживания семьи с детьми, а ремонт, сочетающий в себе ретро-стилистику и современный дизайн, создает особую уютную атмосферу: «“Союзмультфильм” сегодня — это бескрайняя мультвселенная, где встретиться с любимыми героями можно не только с помощью экрана, но и в различных оффлайн-форматах. “Квартира Дяди Фёдора” — проект, который создает невероятный эффект погружения в мир знаменитого мультфильма, героев которого знают и дети, и взрослые. Мы буквально позволяем нашим зрителям перешагнуть границу между реальным и сказочным миром и оказаться “по ту сторону экрана”», — сказала председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва.

В Москве можно арендовать квартиру Дяди Фёдора

По её словам, интерьер пространства разработан совместно с творческой группой мультсериала «Простоквашино», что позволило добиться максимальной достоверности. А арендовать квартиру можно с помощью сервиса «Отелло».
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№ 1
Андрей (Омск)   11.02.2025 - 17:31
Тогда лучше арендовать домик в Простоквашино. Уехать из города в деревню самое то. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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В Москве можно арендовать квартиру Дяди Фёдора фотографии
В Москве можно арендовать квартиру Дяди Фёдора фотографии
В Москве можно арендовать квартиру Дяди Фёдора фотографии
В Москве можно арендовать квартиру Дяди Фёдора фотографии
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