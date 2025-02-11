В Москве можно арендовать квартиру Дяди Фёдора

С 10 февраля москвичи и гости столицы смогут арендовать необычное жилое пространство — квартиру Дяди Фёдора из популярного мультсериала «Простоквашино»
. Расположенная по адресу Олонецкая, д. 6 двухкомнатная квартира полностью повторяет интерьеры городского жилища мамы, папы и Дяди Фёдора, на пороге которого герой познакомился с Котом Матроскиным.
В квартире есть все необходимое для комфортного проживания семьи с детьми, а ремонт, сочетающий в себе ретро-стилистику и современный дизайн, создает особую уютную атмосферу: «“Союзмультфильм” сегодня — это бескрайняя мультвселенная, где встретиться с любимыми героями можно не только с помощью экрана, но и в различных оффлайн-форматах. “Квартира Дяди Фёдора” — проект, который создает невероятный эффект погружения в мир знаменитого мультфильма, героев которого знают и дети, и взрослые. Мы буквально позволяем нашим зрителям перешагнуть границу между реальным и сказочным миром и оказаться “по ту сторону экрана”»
, — сказала председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва
.
По её словам, интерьер пространства разработан совместно с творческой группой мультсериала «Простоквашино», что позволило добиться максимальной достоверности. А арендовать квартиру можно с помощью сервиса «Отелло».
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