Блейк Лайвли не получила приглашение на «Супербоул» в ВИП-ложу Тейлор Свифт

Блейк Лайвли
не получила приглашение на главное спортивное событие США — воскресный «Супербоул», от своей близкой подруги Тейлор Свифт
. Ожидалось, что актриса посетит мероприятие вместе со своим мужем Райаном Рейнольдсом
.
Как сообщил
таблоид TMZ, певица не пригласила Блейк из-за того, что актриса втянула её в скандал с Джастином Бальдони
. Лайвли в переписке с режиссёром, которого она обвинила
в харассменте, сравнила
себя с Кхалиси из «Игры престолов»
, а Тейлор Свифт и Райана Рейнольдса назвала своими драконами. Когда переписку обнародовали журналисты, певица была в ярости от слов своей подруги. Тейлор не хотела быть втянутой в конфликт, поэтому решила не звать актрису в свою ВИП-ложу.
Лайвли отреагировала спокойно. Как рассказал источник, актриса сама не собиралась на матч, поскольку не хотела своим присутствием перетягивать всё внимание на себя: «Тейлор не отрекается от Блейк и не пытается преподать ей урок. Даже если бы Лайвли получила приглашение, она бы не пришла. Она не хочет, чтобы вечер, когда любовь всей жизни Свифт сразится за Суперкубок, превратился в ее бенефис»
, — рассказал источник.
Тем не менее певице на «Супербоуле» досталось. В матче принимал участие Трэвис Келси, бойфренд Свифт. Как только исполнительницу показали на большом экране стадиона, толпа болельщиков вокруг нее начала свистеть и выкрикивать обзывательства. Сама Свифт отреагировала на удивление сдержанно, лишь пожав плечами и рассмеявшись.
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