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Блейк Лайвли не получила приглашение на «Супербоул» в ВИП-ложу Тейлор Свифт

11 февраля
2025 год

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11 февраля 2025
Блейк Лайвли не получила приглашение на главное спортивное событие США — воскресный «Супербоул», от своей близкой подруги Тейлор Свифт. Ожидалось, что актриса посетит мероприятие вместе со своим мужем Райаном Рейнольдсом.

Блейк Лайвли не получила приглашение на «Супербоул» в ВИП-ложу Тейлор Свифт

Как сообщил таблоид TMZ, певица не пригласила Блейк из-за того, что актриса втянула её в скандал с Джастином Бальдони. Лайвли в переписке с режиссёром, которого она обвинила в харассменте, сравнила себя с Кхалиси из «Игры престолов», а Тейлор Свифт и Райана Рейнольдса назвала своими драконами. Когда переписку обнародовали журналисты, певица была в ярости от слов своей подруги. Тейлор не хотела быть втянутой в конфликт, поэтому решила не звать актрису в свою ВИП-ложу.

Лайвли отреагировала спокойно. Как рассказал источник, актриса сама не собиралась на матч, поскольку не хотела своим присутствием перетягивать всё внимание на себя: «Тейлор не отрекается от Блейк и не пытается преподать ей урок. Даже если бы Лайвли получила приглашение, она бы не пришла. Она не хочет, чтобы вечер, когда любовь всей жизни Свифт сразится за Суперкубок, превратился в ее бенефис», — рассказал источник.

Тем не менее певице на «Супербоуле» досталось. В матче принимал участие Трэвис Келси, бойфренд Свифт. Как только исполнительницу показали на большом экране стадиона, толпа болельщиков вокруг нее начала свистеть и выкрикивать обзывательства. Сама Свифт отреагировала на удивление сдержанно, лишь пожав плечами и рассмеявшись.
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Блейк Лайвли не получила приглашение на «Супербоул» в ВИП-ложу Тейлор Свифт фотографии
Блейк Лайвли не получила приглашение на «Супербоул» в ВИП-ложу Тейлор Свифт фотографии
Блейк Лайвли не получила приглашение на «Супербоул» в ВИП-ложу Тейлор Свифт фотографии
Блейк Лайвли не получила приглашение на «Супербоул» в ВИП-ложу Тейлор Свифт фотографии
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