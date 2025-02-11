Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян

11 февраля
2025 год

Лайфстайл >>
11 февраля 2025
Вчера в столичном киноцентре «Октябрь» состоялся зрительский показ фильма «Пророк. История Александра Пушкина», который представили режиссёр Феликс Умаров, актёры Юра Борисов, Алёна Долголенко, Илья Виногорский, Аня Чиповская, Светлана Ходченкова, Евгений Шварц, Сергей Гилёв и Кай Гетц.

Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян
фото: Светлана Ходченкова и Феликс Умаров

Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян
фото: Анна Шевчук и Юра Борисов

Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян
фото: Илья Виногорский и Алёна Долголенко

Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян
фото: Аня Чиповская

Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян
фото: Евгений Шварц и Полина Набока

Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян
фото: Сергей Гилёв

Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян
фото: Кай Гетц

Гостями премьеры стали Илья Бачурин, Анна Меликян, Владимир Хотиненко, Аскар Нигамедзянов и многие другие.

Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян
фото: Илья Бачурин

Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян
фото: Анна Меликян

Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян
фото: Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева

Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян
фото: Аскар Нигамедзянов

Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян
фото: Анна Халилулина и Арам Вардеванян

Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян
фото: Наталья Кудряшова и Галина Стрижевская

Также вчера, в День памяти поэта, Юру Борисова в образе Пушкина заметили в московском метро. Актёр дарил красные розы пассажирам на станции Пушкинская.

Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян

Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» во всех кинотеатрах с 14 февраля 2025 года.

«Пророк. История Александра Пушкина». Трейлер №2
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
"Московская премьера"блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Илья БачуринЮра БорисовАрам ВардеванянИлья ВиногорскийКай Алекс ГетцСергей ГилёвМиша ГурайАлёна ДолголенкоВлада ЕрофееваНаталья КудряшоваАнна МеликянПолина НабокаАскар НигамедзяновГалина СтрижевскаяФеликс УмаровАнна ХалилулинаСветлана ХодченковаВладимир ХотиненкоАнна ЧиповскаяЕвгений Шварц (II)Анна Шевчук
фильмы
Пророк. История Александра Пушкина

фотографии >>
Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян фотографии
Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян фотографии
Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян фотографии
Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ольга Титкова
11 февраля ушла из жизни актриса Ольга Титкова.
Виктор Шульц
10 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Шульц.
Анатолий Буравчиков
10 февраля ушёл из жизни кинооператор Анатолий Буравчиков.
Олег Стриженов
9 февраля ушёл из жизни актёр Олег Стриженов.
Елена Новикова
9 февраля ушла из жизни Елена Новикова.

День рождения >>

Тимур Батрутдинов
Александр Коршунов
Татьяна Лебедькова
Виктория Малекторович
Любовь Орлова
Ольга Павлюкова
Владислав Резник
Андрей Сергеев
Наталия Солдатова
Тэйлор Лотнер
Мэттью Лоуренс
Дамиан Льюис
Мацей Мусял
Лесли Нильсен
Бёрт Рейнолдс
Дженнифер Энистон
все родившиеся 11 февраля >>

Афиша кино >>

Пророк. История Александра Пушкина
драма, музыкальный фильм
Россия, 2025
Повелитель: Священное королевство
боевик, мистика, приключения, фэнтези
, 2024
Гранд тур
драма, приключения
Германия, Италия, Китай, Португалия, Франция, Япония, 2024
Пигси: Путешествие сквозь время
комедия, приключения
Тайвань, 2023
Снова наступит рассвет
драма
Исландия, Нидерланды, Франция, Хорватия, 2024
Твой цвет
драма, молодежный фильм, музыкальный фильм, фэнтези
Япония, 2024
ON и Она
мелодрама, научная фантастика
Россия, 2025
Абсолютный хищник
боевик, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2025
Гампи. Собачья жизнь
драма, фильм о животных
Чехия, 2024
Манюня: День рождения Ба
комедия, семейное кино, экранизация
Россия, 2025
По любви
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Рэкетир. Новые времена
драма, криминальный фильм
Казахстан, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен