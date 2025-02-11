Повторение — мать учения: Светлана Ходченкова, Аскар Нигамедзянов и Анна Меликян

Вчера в столичном киноцентре «Октябрь» состоялся зрительский показ фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
, который представили режиссёр Феликс Умаров
, актёры Юра Борисов
, Алёна Долголенко
, Илья Виногорский
, Аня Чиповская
, Светлана Ходченкова
, Евгений Шварц
, Сергей Гилёв
и Кай Гетц
.
фото: Светлана Ходченкова и Феликс Умаров
фото: Анна Шевчук и Юра Борисов
фото: Илья Виногорский и Алёна Долголенко
фото: Аня Чиповская
фото: Евгений Шварц и Полина Набока
фото: Сергей Гилёв
фото: Кай Гетц
Гостями премьеры стали Илья Бачурин
, Анна Меликян
, Владимир Хотиненко
, Аскар Нигамедзянов
и многие другие.
фото: Илья Бачурин
фото: Анна Меликян
фото: Владимир Хотиненко и Татьяна Яковлева
фото: Аскар Нигамедзянов
фото: Анна Халилулина и Арам Вардеванян
фото: Наталья Кудряшова и Галина Стрижевская
Также вчера, в День памяти поэта, Юру Борисова в образе Пушкина заметили в московском метро. Актёр дарил красные розы пассажирам на станции Пушкинская.
Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» во всех кинотеатрах с 14 февраля 2025 года.
«Пророк. История Александра Пушкина». Трейлер №2
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