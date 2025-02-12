Словарь императрицы: Спецпроект «Грамоты.ру» к премьере фильма «Екатерина Великая»

20 февраля в прокат выходит картина «Екатерина Великая»
о жизни яркой исторической личности — императрицы Екатерины II (в исполнении Ольги Лерман
и Анны Михалковой
). К премьере фильма портал «Грамота.ру» подготовил спецпроект
, посвящённый непривычному русскому языку XVIII века.
В словаре императрицы можно будет найти как аристократические выражения, так и новые слова, вошедшие в обиход благодаря реформам и культурным влияниям того времени. Интерактивный тест поможет проверить себя на понимание русского языка XVIII века, а познавательные материалы легко погрузят в удивительную речевую стихию далекой эпохи.
Художественно-документальный фильм «Екатерина Великая» выйдет во всех кинотеатрах с 20 февраля.
«Екатерина Великая»
обсуждение >>