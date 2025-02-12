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Словарь императрицы: Спецпроект «Грамоты.ру» к премьере фильма «Екатерина Великая»

12 февраля
2025 год

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12 февраля 2025
20 февраля в прокат выходит картина «Екатерина Великая» о жизни яркой исторической личности — императрицы Екатерины II (в исполнении Ольги Лерман и Анны Михалковой). К премьере фильма портал «Грамота.ру» подготовил спецпроект, посвящённый непривычному русскому языку XVIII века.

Словарь императрицы: Спецпроект «Грамоты.ру» к премьере фильма «Екатерина Великая»

В словаре императрицы можно будет найти как аристократические выражения, так и новые слова, вошедшие в обиход благодаря реформам и культурным влияниям того времени. Интерактивный тест поможет проверить себя на понимание русского языка XVIII века, а познавательные материалы легко погрузят в удивительную речевую стихию далекой эпохи.

Художественно-документальный фильм «Екатерина Великая» выйдет во всех кинотеатрах с 20 февраля.

«Екатерина Великая»
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обсуждение >>
№ 1
Весне дорогу!   12.02.2025 - 15:34
А вот это классная штука! Вот спасибо! ... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Словарь императрицы: Спецпроект «Грамоты.ру» к премьере фильма «Екатерина Великая» фотографии
Словарь императрицы: Спецпроект «Грамоты.ру» к премьере фильма «Екатерина Великая» фотографии
Словарь императрицы: Спецпроект «Грамоты.ру» к премьере фильма «Екатерина Великая» фотографии
Словарь императрицы: Спецпроект «Грамоты.ру» к премьере фильма «Екатерина Великая» фотографии
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