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Светлану Петрийчук этапировали в колонию

12 февраля
2025 год

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12 февраля 2025
Светлану Петрийчук, осужденную за оправдание терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол», этапировали из СИЗО в колонию. По словам её супруга Юрия Шехватова, в какое именно учреждение отправили драматурга, пока неизвестно.

Светлану Петрийчук этапировали в колонию

«Сегодня ранним утром Свету после 649 дней в СИЗО-6 Печатники отправили по этапу. Место этапирования неизвестно, как и всегда», — написал он вчера в Telegram-канале «Это дело Петрийчук». Светлане назначили пять лет и десять месяцев колонии по «театральному делу».

6 февраля стало известно, что Женю Беркович этапировали в колонию в Костромской области: «Сам по себе этап оказался не так страшен, как его малюют. Даже сумки конвой таскал. Про колонию, пока мало, что понятно, ну и в целом я доросла до позиции, «меньше говори, больше слушай». Ну а в целом пока тоже ничего страшного, лес не валим, об батареи не бьют, даже не орет никто, кроме некоторых барышень, но они просто иначе не умеют разговаривать, да и фиг с ними», — написала режиссёр после этапа в письме маме. Жене назначили пять лет и семь месяцев колонии.
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