Светлану Петрийчук этапировали в колонию

Светлану Петрийчук
, осужденную за оправдание терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол»
, этапировали из СИЗО в колонию. По словам её супруга Юрия Шехватова
, в какое именно учреждение отправили драматурга, пока неизвестно.
«Сегодня ранним утром Свету после 649 дней в СИЗО-6 Печатники отправили по этапу. Место этапирования неизвестно, как и всегда»
, — написал
он вчера в Telegram-канале «Это дело Петрийчук». Светлане назначили пять лет и десять месяцев колонии по «театральному делу».
6 февраля стало известно, что Женю Беркович этапировали
в колонию в Костромской области: «Сам по себе этап оказался не так страшен, как его малюют. Даже сумки конвой таскал. Про колонию, пока мало, что понятно, ну и в целом я доросла до позиции, «меньше говори, больше слушай». Ну а в целом пока тоже ничего страшного, лес не валим, об батареи не бьют, даже не орет никто, кроме некоторых барышень, но они просто иначе не умеют разговаривать, да и фиг с ними»
, — написала режиссёр после этапа в письме маме. Жене назначили пять лет и семь месяцев колонии.
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