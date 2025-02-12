Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова

11 февраля в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла светская премьера драмы Душана Глигорова«Аутсорс», победителя фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». В основе сюжета — история, случившаяся в тюрьме особого назначения, где ждут наказания заключенные-смертники. Один из сотрудников тюрьмы понимает, что близкие заключенных готовы дорого заплатить за возможность убить их своими руками. Тогда убийства смертников начинают отдавать на аутсорс. Сериал представили создатели и актёры Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Мила Ершова, Даша Котрелёва, Карина Александрова и другие.
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