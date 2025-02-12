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Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова

12 февраля
2025 год

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12 февраля 2025
11 февраля в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла светская премьера драмы Душана Глигорова «Аутсорс», победителя фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». В основе сюжета — история, случившаяся в тюрьме особого назначения, где ждут наказания заключенные-смертники. Один из сотрудников тюрьмы понимает, что близкие заключенных готовы дорого заплатить за возможность убить их своими руками. Тогда убийства смертников начинают отдавать на аутсорс. Сериал представили создатели и актёры Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Мила Ершова, Даша Котрелёва, Карина Александрова и другие.

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Диана Пожарская и Иван Янковский

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Эльдар Калимулин

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Данил Стеклов

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Даша Котрелёва

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Карина Александрова

А среди гостей премьеры были Евгений Стычкин и Ольга Сутулова, Алексей Серебряков, Нино Нинидзе, Денис Власенко и многие-многие другие.

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Евгений Стычкин и Ольга Сутулова

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Алексей Серебряков

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Нино Нинидзе

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Александра Урсуляк

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Станислав Бондаренко и Сергей Комаров

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Алёна Хмельницкая

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Сабина Ахмедова

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Наталья Рудова

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Мария Андреева

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Мариэтта Цигаль-Полищук

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Тимур Родригез и Катя Кабак

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Владимир Канухин

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Алёна Апина

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Полина Ауг

Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова
фото: Денис Власенко

Ещё больше фото смотрите в нашей галерее.

«Аутсорс»
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обсуждение >>
№ 1
ДаринаКароль   12.02.2025 - 20:35
Представителей "старшей школы" полно, знаю почти каждого. А вот молодёжь, кроме самого Янковского, вижу практически в первый раз. Хотя сама родилась в начале 2000-х. читать далее>>
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Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова фотографии
Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова фотографии
Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова фотографии
Чужие руки: Иван Янковский, Ольга Сутулова и Мила Ершова фотографии
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