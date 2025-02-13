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Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Кара Делевинь и Вупи Голдберг

13 февраля
2025 год

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13 февраля 2025
11 февраля в Нью-Йорке завершилась Неделя моды, в рамках которой прошли показы осенних коллекций Tory Burch, Michael Kors, Carolina Herrera, Christian Siriano и других брендов. В первых рядах засветились Ума Турман, Кара Делевинь, Сьюки Уотерхаус, Роуз Бирн, Кэти Холмс, Александр Скарсгорд и другие поклонники дефиле.

Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Кара Делевинь и Вупи Голдберг
фото: Аманда Сейфред на показе Tory Burch

Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Кара Делевинь и Вупи Голдберг
фото: Ума Турман на показе Michael Kors

Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Кара Делевинь и Вупи Голдберг
фото: Хлоя Севиньи на показе Meruert Tolegen

Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Кара Делевинь и Вупи Голдберг
фото: Эмми Россум на показе Carolina Herrera

Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Кара Делевинь и Вупи Голдберг
фото: Александр Скарсгорд на показе Calvin Klein

Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Кара Делевинь и Вупи Голдберг
фото: Джастин Теру на показе Thom Browne

Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Кара Делевинь и Вупи Голдберг
фото: Вупи Голдберг на показе Christian Siriano

Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Кара Делевинь и Вупи Голдберг
фото: Кара Делевинь на показе Thom Browne

Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Кара Делевинь и Вупи Голдберг
фото: Джулианна Хаф и Кэти Холмс на показе Christian Siriano

Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Кара Делевинь и Вупи Голдберг
фото: Роуз Бирн на показе Michael Kors

Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Кара Делевинь и Вупи Голдберг
фото: Джулианна Маргулис и Керри Вашингтон на показе Michael Kors

Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Кара Делевинь и Вупи Голдберг
фото: Сьюки Уотерхауз на показе Michael Kors
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Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Кара Делевинь и Вупи Голдберг фотографии
Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Кара Делевинь и Вупи Голдберг фотографии
Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Кара Делевинь и Вупи Голдберг фотографии
Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Кара Делевинь и Вупи Голдберг фотографии
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