Неделя моды в Нью-Йорке: Ума Турман, Кара Делевинь и Вупи Голдберг

Спутник телезрителя
В ночь с 11 на 12 февраля, 00:00, СТС
Новости кино
Начались съемки масштабного исторического фильма
Интервью
Шоураннер сериала «Подслушано в Рыбинске» – о том, что сценарии не пишутся, а переписываются, гопнике Рузиле Минекаеве, которого нашли еще до «Слова пацана», и его дуэте с интеллигентом Тимофеем Трибунцевым
Новости кино
В кино с 3 апреля
Интервью
Исполнитель главной роли в сериале «Патриот» – о новом сезоне, любовном треугольнике и отсутствии зависти к коллегам
Новости кино
В российском прокате с 10 апреля
Спутник телезрителя
12 февраля, 21:05, Наше новое кино
Рецензии на фильмы
Российское «Черное зеркало» — с чеховскими мотивами и тропическими пейзажами
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