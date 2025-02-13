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СМИ: У Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание

13 февраля
2025 год

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13 февраля 2025
Телеграм-канал "Mash", даже не потрудившись сослаться хоть на какие-то источники, пишет о том, что 64-летний Олег Меньшиков борется с онкологическим заболеванием и в данный момент проходит терапию. В качестве косвенного доказательства издание отмечает "чрезвычайную" худобу актёра.

СМИ: У Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание
фото: Весенняя вспышка посреди чёрно-белого декабря

Издание "РИА Новости" связалось с агентом актёра, которая опровергла эту информацию и заявила, что Меньшиков чувствует себя прекрасно. «Полная чушь! Олег Евгеньевич и чувствует себя, и выглядит прекрасно. Все спектакли с участием народного артиста в театре Ермоловой идут согласно репертуару».

СМИ: У Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание
фото: Кинематографичный магнетизм

Тем временем Меньшиков запустил в запретграме рубрику #OMstyle, в которой регулярно публикует свои модные образы, сопровождая их поэтическими подписями вроде "Кинематографичный магнетизм" и "Аристократический флёр".
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СМИ: У Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание фотографии
СМИ: У Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание фотографии
СМИ: У Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание фотографии
СМИ: У Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание фотографии
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