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Танготерапия: Риналь Мухаметов, Денис Шведов и Юлия Снигирь

13 февраля
2025 год

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13 февраля 2025
10 февраля в московском баре «Шаляпин» отеля «Метрополь» состоялась закрытая премьера сериала «Танго на осколках», в жена мстит покойному мужу, отправившись в ту же студию танца, где он встречался с любовницей. Сериал представили исполнители главных ролей Юлия Снигирь, Риналь Мухаметов и Денис Шведов. А среди гостей премьеры были замечены Анастасия Уколова, Виктория Богатырёва, Анна Чурина, Лиза Моряк и многие другие.

Танготерапия: Риналь Мухаметов, Денис Шведов и Юлия Снигирь
фото: Денис Шведов

Танготерапия: Риналь Мухаметов, Денис Шведов и Юлия Снигирь
фото: Риналь Мухаметов

Танготерапия: Риналь Мухаметов, Денис Шведов и Юлия Снигирь
фото: Юлия Снигирь

Танготерапия: Риналь Мухаметов, Денис Шведов и Юлия Снигирь
фото: Анастасия Уколова

Танготерапия: Риналь Мухаметов, Денис Шведов и Юлия Снигирь
фото: Диана Милютина

Танготерапия: Риналь Мухаметов, Денис Шведов и Юлия Снигирь
фото: Лиза Моряк и Сарик Андреасян

Танготерапия: Риналь Мухаметов, Денис Шведов и Юлия Снигирь
фото: Анна Чурина

Танготерапия: Риналь Мухаметов, Денис Шведов и Юлия Снигирь
фото: Виктория Богатырёва

Смотрите сериал «Танго на осколках» в онлайн-кинотеатре Start с 13 февраля.

«Танго на осколках»
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Танготерапия: Риналь Мухаметов, Денис Шведов и Юлия Снигирь фотографии
Танготерапия: Риналь Мухаметов, Денис Шведов и Юлия Снигирь фотографии
Танготерапия: Риналь Мухаметов, Денис Шведов и Юлия Снигирь фотографии
Танготерапия: Риналь Мухаметов, Денис Шведов и Юлия Снигирь фотографии
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