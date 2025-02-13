Танготерапия: Риналь Мухаметов, Денис Шведов и Юлия Снигирь

10 февраля в московском баре «Шаляпин» отеля «Метрополь» состоялась закрытая премьера сериала «Танго на осколках»
, в жена мстит покойному мужу, отправившись в ту же студию танца, где он встречался с любовницей. Сериал представили исполнители главных ролей Юлия Снигирь
, Риналь Мухаметов
и Денис Шведов
. А среди гостей премьеры были замечены Анастасия Уколова
, Виктория Богатырёва
, Анна Чурина
, Лиза Моряк
и многие другие.
фото: Денис Шведов
фото: Риналь Мухаметов
фото: Юлия Снигирь
фото: Анастасия Уколова
фото: Диана Милютина
фото: Лиза Моряк и Сарик Андреасян
фото: Анна Чурина
Смотрите сериал «Танго на осколках» в онлайн-кинотеатре Start с 13 февраля.
фото: Виктория Богатырёва
«Танго на осколках»
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