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Ларс фон Триер госпитализирован из-за болезни Паркинсона

13 февраля
2025 год

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13 февраля 2025
Датскому режиссёру Ларсу фон Триеру, страдающему болезнью Паркинсона, понадобилась госпитализация. Состояние Триера ухудшилось и он временно поселился в медицинском центре, где ему предоставляют необходимый уход. Об этом в запретграме сообщила продюсер Луиза Вест. Вест заверила публику в том, что Ларс чувствует себя хорошо и посетовала на необходимость раскрывать очень личную информацию, чтобы развеять спекуляции в датских СМИ.

Ларс фон Триер госпитализирован из-за болезни Паркинсона

О диагнозе Триера стало известно в 2022 году. Четырьмя годами ранее режиссёр в интервью изданию «The Guardian» признался, что давно страдает алкоголизмом и лечит им сильное тревожное расстройство, совмещая эту "терапию" с приёмом антидепрессантов. Именно так режиссёр в 2018 году объяснял причину своих трясущихся рук — одного из самых распространённых симптомов болезни Паркинсона.
«Я работаю над своим алкоголизмом. У меня был период воздержания, когдя я 8 месяцев не пил. И я собираюсь снова это повторить. Но у меня есть этот «алкогольный инструмент», к которому я прибегаю, когда надо. И если на меня накатывает по-настоящему сильная тревога, алкоголь — единственное средство, которое помогает», — признался режиссёр.
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Ларс фон Триер госпитализирован из-за болезни Паркинсона фотографии
Ларс фон Триер госпитализирован из-за болезни Паркинсона фотографии
Ларс фон Триер госпитализирован из-за болезни Паркинсона фотографии
Ларс фон Триер госпитализирован из-за болезни Паркинсона фотографии
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