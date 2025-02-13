Ларс фон Триер госпитализирован из-за болезни Паркинсона

Датскому режиссёру Ларсу фон Триеру
, страдающему болезнью Паркинсона, понадобилась госпитализация. Состояние Триера ухудшилось и он временно поселился в медицинском центре, где ему предоставляют необходимый уход. Об этом в запретграме сообщила продюсер Луиза Вест
. Вест заверила публику в том, что Ларс чувствует себя хорошо и посетовала на необходимость раскрывать очень личную информацию, чтобы развеять спекуляции в датских СМИ.
О диагнозе Триера стало известно
в 2022 году. Четырьмя годами ранее режиссёр в интервью изданию «The Guardian»
признался, что давно страдает алкоголизмом и лечит им сильное тревожное расстройство, совмещая эту "терапию" с приёмом антидепрессантов. Именно так режиссёр в 2018 году объяснял причину своих трясущихся рук — одного из самых распространённых симптомов болезни Паркинсона.
«Я работаю над своим алкоголизмом. У меня был период воздержания, когдя я 8 месяцев не пил. И я собираюсь снова это повторить. Но у меня есть этот «алкогольный инструмент», к которому я прибегаю, когда надо. И если на меня накатывает по-настоящему сильная тревога, алкоголь — единственное средство, которое помогает»
, — признался режиссёр.
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