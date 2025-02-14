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«Он никогда ничего не планирует. Это ужасно раздражает»: Юлия Снигирь о разнице характеров с мужем

14 февраля
2025 год

Лайфстайл >>
14 февраля 2025
В последнее время Юлии Снигирь всё чаще достаются роли педантичных женщин, которые подавляют и контролируют своих близких, иногда в режиме «мягко стелет, жёстко спать». Особенно актрисе удаются роли соевых зануд в белом пальто, помешанных на здоровом питании и экологичном общении: как её героини в сериалах «Кеша должен умереть» и «Престиж». В новом сериале «Танго на осколках» Юлия вновь играет контрол-фрика — властную предпринимательницу Нору, которая пытается справиться сразу с двумя неожиданными новостями: смерть мужа и его измена. В интервью изданию "Blueprint" актриса отметила, что это амплуа оказалось неожиданно созвучным с её характером. Хотя когда-то ей казалось, что она «вовсе не про контроль».

«Он никогда ничего не планирует. Это ужасно раздражает»: Юлия Снигирь о разнице характеров с мужем
фото: Кадр из сериала "Танго на осколках"

«Видимо, я тогда себя плохо проанализировала. Я тут недавно прочитала, кто такой контрол-фрик. И симптоматика-то у меня имеется. У меня написан чёткий план на какое-то время вперед, меня нервирует, если что-то идёт не так, и я всех мучаю этим поминутным графиком. Женя в этом смысле моя полная противоположность. Он никогда ничего не планирует. Никогда. Меня это ужасно раздражает. Мне кажется, что это какая-то безответственность. Зато ему и не приходится расстраиваться, если что-то пошло не так.

«Он никогда ничего не планирует. Это ужасно раздражает»: Юлия Снигирь о разнице характеров с мужем

И в этом смысле я ужасно ему завидую. Потому что он и правда ничего не планирует, и как-то всё складывается само собой. Вот он сегодня повёл детей в лазертаг. Я его уверяла, что идут каникулы, что надо забронировать заранее. Он говорит: да, но я что-то не подумал. И в итоге сегодня, когда лазертаг открылся, спокойно позвонил и всех повёз. Но я за утро уже извелась, что мест не будет, а это не просто лазертаг, это день рождения одного из сыновей, и никак нельзя было всё испортить. И это не значит, что Жене всё равно, получится праздник или нет. Это просто его образ жизни. Он к врачу тоже день в день записывается. Если я так попробую сделать, ничего не получится. Мне нужно всегда хоть немного заранее спланировать. Так что, да, контрол-фрик. И героиня «Танго на осколках» тоже. Она всё время в тонусе, она антикризисный менеджер на работе и дома тоже всё за всех решает: от того, чем должна питаться дочь-подросток, до того, как муж должен отпраздновать день рождения. Тоже, по сути, причиняет добро».
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2 комментария

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   14.02.2025 - 11:37
Снигирь сама выбирает такие роли, а не достаются. Спокойно может отказаться, но тогда надо готовится, а так по накатанной. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Он никогда ничего не планирует. Это ужасно раздражает»: Юлия Снигирь о разнице характеров с мужем фотографии
«Он никогда ничего не планирует. Это ужасно раздражает»: Юлия Снигирь о разнице характеров с мужем фотографии
«Он никогда ничего не планирует. Это ужасно раздражает»: Юлия Снигирь о разнице характеров с мужем фотографии
«Он никогда ничего не планирует. Это ужасно раздражает»: Юлия Снигирь о разнице характеров с мужем фотографии
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