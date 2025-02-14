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Затёртые во льдах: Стася Милославская, Глеб Калюжный и Алёна Хмельницкая

14 февраля
2025 год

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14 февраля 2025
12 февраля в киноцентре "Мосфильм" состоялась премьера одного из самых амбициозных проектов "НМГ Студии" и онлайн-кинотеатра Wink — драматического сериала «Челюскин. Первые», рассказывающего о гибели парохода "Челюскин".
Сериал зрителям представили продюсер Фёдор Бондарчук, режиссёр Степан Коршунов и исполнители главных ролей Кирилл Кяро, Глеб Калюжный, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарёв и Стася Милославская.

Затёртые во льдах: Стася Милославская, Глеб Калюжный и Алёна Хмельницкая
фото: Фёдор Бондарчук

Затёртые во льдах: Стася Милославская, Глеб Калюжный и Алёна Хмельницкая
фото: Глеб Калюжный

Затёртые во льдах: Стася Милославская, Глеб Калюжный и Алёна Хмельницкая
фото: Дмитрий Куличков со спутницей

Затёртые во льдах: Стася Милославская, Глеб Калюжный и Алёна Хмельницкая
фото: Кирилл Кяро

Затёртые во льдах: Стася Милославская, Глеб Калюжный и Алёна Хмельницкая
фото: Дмитрий Чеботарёв и Стася Милославская

Среди гостей премьеры были замечены Полина Ауг, Елена Николаева, Владимир Канухин, Клавдия Коршунова, Диана Милютина, Алёна Хмельницкая и другие.

Затёртые во льдах: Стася Милославская, Глеб Калюжный и Алёна Хмельницкая
фото: Дейнекин Юрий и Полина Ауг

Затёртые во льдах: Стася Милославская, Глеб Калюжный и Алёна Хмельницкая
фото: Алёна Хмельницкая

Затёртые во льдах: Стася Милославская, Глеб Калюжный и Алёна Хмельницкая
фото: Елена Николаева

Затёртые во льдах: Стася Милославская, Глеб Калюжный и Алёна Хмельницкая
фото: Диана Милютина

Затёртые во льдах: Стася Милославская, Глеб Калюжный и Алёна Хмельницкая
фото: Владимир Канухин

Смотрите «Челюскин. Первые» с 20 февраля 2025 года на Wink.

«Челюскин. Первые»
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Затёртые во льдах: Стася Милославская, Глеб Калюжный и Алёна Хмельницкая фотографии
Затёртые во льдах: Стася Милославская, Глеб Калюжный и Алёна Хмельницкая фотографии
Затёртые во льдах: Стася Милославская, Глеб Калюжный и Алёна Хмельницкая фотографии
Затёртые во льдах: Стася Милославская, Глеб Калюжный и Алёна Хмельницкая фотографии
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