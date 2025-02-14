«Я много от чего отказываюсь»: Юлия Снигирь о материнстве и воспитании ребёнка

По случаю выхода сериала «Танго на осколках»
исполнительница главной роли Юлия Снигирь
дала изданию "Blueprint"
большое интервью, в котором рассказала о разнице характеров
с мужем
и о своей склонности к контролю. Эта склонность, естественным образом усиливается в отношении ребёнка, перерастая в чрезмерную опеку.
«Для меня сейчас это очень насущный вопрос, как не переборщить с опекой. Не начать причинять добро. Я об этом думаю не меньше, чем о ролях, которые мне предлагают. Я наверное, в первую очередь мама, а не актриса. И я много от чего отказываюсь. Например, от съёмок в экспедиции. Поеду только если это режиссёр, с которым я очень хочу поработать. Например, мы ездили в Карелию с Илей Малаховой, которая до этого сняла хороший фильм «Привет, мама». Она, как говорит Даша Савельева, которая в нём снималась, объясняется на каком-то своём птичьем языке, полутонами, а я бы добавила — рисует пастелью, и при этом очень точно формулирует и тонко чувствует кино. Это был потрясающий опыт, но экспедиция далась мне очень сложно именно потому, что надо было уезжать от семьи»
, — призналась актриса.
Современная модель родительства как будто бы предлагает посмотреть на детей как на людей, способных принимать некоторые решения самостоятельно. Однако соблазн защитить и оградить или банальное отсутствие времени и терпения заставляет родителей по-прежнему единолично принимать все решения.
«В итоге у ребёнка просто пропадает мотивация. Оттого, что родители за него пытаются принять все решения, он уже сам не способен эти решения принимать. Как будто атрофируется ощущение и понимание себя. А чего я-то хочу? Куда я хочу? Что я хочу делать? Что мне нужно? И я очень хочу научиться этой мужественности родителя, который позволяет ребёнку самому решать и самому отвечать за это. Вот был у нас в школе праздник. Все принесли еду, и я вижу, как Федя метёт всё подряд: блинчик с мясом, яблоко, торт. У меня сердце кровью обливается, но я терплю. И тут он подходит ко мне и говорит: «Мама, а можно бутерброд с колбасой?» — «Можно». — «И что, мне не будет плохо?» — «Этого я тебе не говорила. Но это твое решение. Заболит живот — значит заболит». — «Тебе что, всё равно?». Нет, конечно, мне не всё равно».
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