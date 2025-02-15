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Сергей Безруков показал школьникам, как разбивать бутылку о голову

15 февраля
2025 год

Лайфстайл >>
15 февраля 2025
В американских фильмах нередко можно увидеть сцену, в которой родитель одного из учеников приходит в класс, чтобы рассказать детям о своей удивительной профессии. Вот что-то подобное и исполнили Сергей Безруков и Анна Матисон, проведя одноклассникам своей дочери Маши мастер-класс по разбиванию бутылки о голову. Естественно, речь шла о том, как это делают в кино, а не в подворотнях. И мастер-класс был проведён в рамках урока профориентирования.

Сергей Безруков показал школьникам, как разбивать бутылку о голову

Оказалось, что при изготовлении специальной реквизитной бутылки используют так называемое "сахарное стекло" — очень лёгкий и хрупкий материал, который безопасен для актёров. Сергей и Анна принесли такую бутылку с собой и пустили её по рядам для ознакомления, а потом ассистировавший паре оператор разбил бутылку о голову Сергея. Однако удар вышел ненатуральным, так как Сергей никак на него не отреагировал.

Сергей Безруков показал школьникам, как разбивать бутылку о голову

А чтобы зритель поверил в то, что артист получил крайне болезненный удар, нужно этот удар отыграть. И вот тут-то и пришло время Сергею продемонстрировать актёрское мастерство: изобразив свирепое быдло, Сергей угрожающе двинулся в сторону оператора, получил второй раз сахарной бутылкой по голове, зашатался и рухнул на пол классной комнаты под аплодисменты восхищённой публики.
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Сергей Безруков показал школьникам, как разбивать бутылку о голову фотографии
Сергей Безруков показал школьникам, как разбивать бутылку о голову фотографии
Сергей Безруков показал школьникам, как разбивать бутылку о голову фотографии
Сергей Безруков показал школьникам, как разбивать бутылку о голову фотографии
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