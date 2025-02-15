Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

На "Авито" появилась одежда Рузиля Минекаева и Полины Гухман

15 февраля
2025 год

Лайфстайл >>
15 февраля 2025
14 февраля в рамках распродажи «Безграничная Хватамба» на "Авито" появилась одежда и аксессуары, в которых снимались Рузиль Минекаев в сериале «Подслушано в Рыбинске» и Полина Гухман в сериале «Первый раз». Все средства, вырученные от продажи, пойдут в благотворительный фонд «Измени одну жизнь».

На Авито появилась одежда Рузиля Минекаева и Полины Гухман
фото: Рузиль Минекаев в сериале "Подслушано в Рыбинске"

От героя Минекаева Ширмика аукциону досталась куртка, комбенизон и вязаная шапочка. «Одежда, в которой я исполнил эту роль, снялась в сценах с погонями, драками и стрельбой. Каждая потертость на ней — это история», — подчеркнул актёр.

На Авито появилась одежда Рузиля Минекаева и Полины Гухман

А из гардероба героини Гухман на распродажу ушла пуховка, сапоги-"луноходы" и яркие серёжки. «Моя героиня Ника — яркая, но стеснительная девушка, которая ищет себя, впервые влюбляется и пытается понять, чего хочет от жизни. Каждый предмет её образа хранит частичку эмоций, которые я прожила вместе с героиней на съёмочной площадке. Теперь эти вещи могут стать вашими!» — поделилась Полина.

На Авито появилась одежда Рузиля Минекаева и Полины Гухман
фото: Полина Гухман в сериале "Первый раз"

На Авито появилась одежда Рузиля Минекаева и Полины Гухман
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Киноман1985   19.02.2025 - 18:19
Нижнее белье тоже продают? читать далее>>
№ 6
Angelika77   19.02.2025 - 14:50
... Здесь же смысл совсем не в том, "какая одежда", красивая она или нет, модная или нет. А что вырученные от продажи деньги пойдут на благое дело. Хотя если выставили только пару вещей и на... читать далее>>
№ 5
Мария_2191   18.02.2025 - 21:03
... Вот это и пугает. Я б не пожалела денег, хотя честно сказать что Минекаева, что Гухман не признаю как талантливых актёров. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   17.02.2025 - 22:02
А я вот заценила сапожки-луноходы Полины, взяла б наверно такие. Даже не из-за того, что это обувь героини с "первого раза", а просто очень мне понравился дизайн. Возможно и внесла бы свой вклад... читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   17.02.2025 - 17:17
... ради благотворительности можно и купить. есть только сомнения, что они дойдут туда куда предназначены. вокруг столько ворья. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
благотворительностьденьгиреклама
персоны
Полина ГухманРузиль Минекаев
фильмы
Первый разПодслушано в Рыбинске

фотографии >>
На "Авито" появилась одежда Рузиля Минекаева и Полины Гухман фотографии
На "Авито" появилась одежда Рузиля Минекаева и Полины Гухман фотографии
На "Авито" появилась одежда Рузиля Минекаева и Полины Гухман фотографии
На "Авито" появилась одежда Рузиля Минекаева и Полины Гухман фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Бухаров
23 мая ушёл из жизни актёр Владимир Бухаров.
Александр Сафронов
21 мая ушёл из жизни актёр Александр Сафронов.
Надежда Репина
21 мая ушла из жизни актриса, режиссёр Надежда Репина.

День рождения >>

Дмитрий Богдан
Джульетта Геринг
Лариса Гузеева
Екатерина Зорина
Любовь Корнева
Нелли Корниенко
Евгений Сытый
Гунарс Цилинский (Цилинскис)
Павел Чинарёв
Джоан Коллинз
Дональд Джозеф Котрона
Герберт Маршалл
Даниэле Печчи
Джон Пэйн
Линден Эшби
Улла Якобсон
все родившиеся 23 мая >>

Афиша кино >>

Зона интересов
военный фильм, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, Польша, США, 2023
Человек с киноаппаратом
СССР, 1928
Соловей против Муромца
научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Крутой поворот
триллер, экранизация
Канада, 2024
Правила Филиппа
драма, комедия
Россия, 2024
Астрал: Долг крови
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Пара на пару
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Песня Сирин
Беларусь, 2024
Чёрные священники
детектив, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2015
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2025
Кто вызвал аниматора?
драмеди
Россия, 2025
Ограбление по-неаполитански
комедия, криминальный фильм
Италия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram