На "Авито" появилась одежда Рузиля Минекаева и Полины Гухман

фото: Рузиль Минекаев в сериале "Подслушано в Рыбинске"
От героя Минекаева Ширмика аукциону досталась куртка, комбенизон и вязаная шапочка. «Одежда, в которой я исполнил эту роль, снялась в сценах с погонями, драками и стрельбой. Каждая потертость на ней — это история», — подчеркнул актёр.
А из гардероба героини Гухман на распродажу ушла пуховка, сапоги-"луноходы" и яркие серёжки. «Моя героиня Ника — яркая, но стеснительная девушка, которая ищет себя, впервые влюбляется и пытается понять, чего хочет от жизни. Каждый предмет её образа хранит частичку эмоций, которые я прожила вместе с героиней на съёмочной площадке. Теперь эти вещи могут стать вашими!» — поделилась Полина.
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