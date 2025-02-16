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«Я москвичка с провинциальным настроем»: Стася Милославская рассказала, как купила маме квартиру

16 февраля
2025 год

Лайфстайл >>
16 февраля 2025
Стася Милославская стала гостьей программы Фёдора Бондарчука «Кино в деталях» и порассуждала на тему, мешает ли ей статус коренной москвички пробиться в жизни.

«Я москвичка с провинциальным настроем»: Стася Милославская рассказала, как купила маме квартиру

«Я коренная москвичка в третьем поколении, но с провинциальным настроем. Я не золотой ребёнок, мы с родителями не рассматривали, что я пойду учиться на платное. Либо я поступаю на бюджет, либо я не иду учиться на актрису. Простая, обычная семья. Я ни на что не жалуюсь, мы хорошо жили, просто это очень большие деньги, если ты учишься на платном. Поэтому я всё сама. Но, конечно, я москвичка, и у меня есть тыл. Я купила квартиру в прошлом году, но не себе, а маме. Сама живу в съёмной», — рассказала Стася.

«Я москвичка с провинциальным настроем»: Стася Милославская рассказала, как купила маме квартиру

Первый гонорар актриса получила уже после первого курсам института: «Он был небольшой, но всё равно. Приятное ощущение, что я сама заработала, в 19 лет. Моя стипендия 1700 рублей была, а гонорары — совсем другие деньги. Можно и на такси проехаться, можно поесть не в столовой, а куда-то сходить в кафе. Сейчас я папе сделала ремонт капитальный в квартире своего детства, а маме подарила квартиру. Поэтому я им сказала, что до конца жизни они ни одного подарка от меня не получат, теперь я занимаюсь своей жизнью. Конечно, я это в шутку сказала».

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обсуждение >>
№ 12
Владислав Белкин   19.02.2025 - 15:23
Как же вы так семья москвичей в n-поколении, а жить негде. Ни у кого угла нет, ни у мамы ни у дочки. читать далее>>
№ 11
Angelika77   19.02.2025 - 14:48
... Насмешили, честное слово. давно так не смеялась. Это точно. Если бы всё-так было и Стася реально от добрых побуждений и своих возможностей купила квартиру, то не трепалась бы об этом на каждом углу... читать далее>>
№ 10
tsorn   19.02.2025 - 01:42
... Как Вы разговариваете с самой мамой самой дочки, которая училась с самой Стасей? Вы хотите, чтобы с Вами разобрался знакомый мужа мамы дочки, которая училась со Стасей? читать далее>>
№ 9
Natasha2507   19.02.2025 - 00:46
... А чего добилась ваша дочка, кроме того, что училась в одном классе с какой-то Стасей (прости господи)? читать далее>>
№ 8
Natasha2507   19.02.2025 - 00:44
Они о чём-нибудь могут ещё говорить, кроме как о деньгах и квартирах? читать далее>>
Всего сообщений: 12
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Фёдор БондарчукСтася Милославская

фотографии >>
«Я москвичка с провинциальным настроем»: Стася Милославская рассказала, как купила маме квартиру фотографии
«Я москвичка с провинциальным настроем»: Стася Милославская рассказала, как купила маме квартиру фотографии
«Я москвичка с провинциальным настроем»: Стася Милославская рассказала, как купила маме квартиру фотографии
«Я москвичка с провинциальным настроем»: Стася Милославская рассказала, как купила маме квартиру фотографии
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