«Я москвичка с провинциальным настроем»: Стася Милославская рассказала, как купила маме квартиру

Стася Милославская
стала гостьей программы Фёдора Бондарчука
«Кино в деталях» и порассуждала
на тему, мешает ли ей статус коренной москвички пробиться в жизни.
«Я коренная москвичка в третьем поколении, но с провинциальным настроем. Я не золотой ребёнок, мы с родителями не рассматривали, что я пойду учиться на платное. Либо я поступаю на бюджет, либо я не иду учиться на актрису. Простая, обычная семья. Я ни на что не жалуюсь, мы хорошо жили, просто это очень большие деньги, если ты учишься на платном. Поэтому я всё сама. Но, конечно, я москвичка, и у меня есть тыл. Я купила квартиру в прошлом году, но не себе, а маме. Сама живу в съёмной»
, — рассказала Стася.
Первый гонорар актриса получила уже после первого курсам института: «Он был небольшой, но всё равно. Приятное ощущение, что я сама заработала, в 19 лет. Моя стипендия 1700 рублей была, а гонорары — совсем другие деньги. Можно и на такси проехаться, можно поесть не в столовой, а куда-то сходить в кафе. Сейчас я папе сделала ремонт капитальный в квартире своего детства, а маме подарила квартиру. Поэтому я им сказала, что до конца жизни они ни одного подарка от меня не получат, теперь я занимаюсь своей жизнью. Конечно, я это в шутку сказала»
.
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