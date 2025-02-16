Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«У меня в голове много мусора было»: Стася Милославская о комплексах и неуверенности

16 февраля
2025 год

Лайфстайл >>
16 февраля 2025
29-летняя Стася Милославская стала гостьей программы «Кино в деталях» и рассказала о своих переживаниях во время учёбы в университете. Отвечая на вопрос Фёдора Бондарчука о том, почему она однажды сказала, что «поступала королевой, а выпустилась потухшей», актриса призналась, что чувствовала себя неуверенно среди других студентов.

«У меня в голове много мусора было»: Стася Милославская о комплексах и неуверенности

«Конкурс на место 800 человек, и ты этот конкурс почему-то проходишь, поступаешь. Ты в этот момент чувствуешь, что вот сейчас начнется какая-то другая жизнь. Я избранная. А дальше начинается реальность, в которой есть педагоги, недосып, стресс, конкуренция. Много комплексов, страхов и неуверенности. Это даже не реальная конкуренция, а у меня в голове много мусора было. Мне было страшно выходить и показывать что-то перед моим курсом. Мне казалось, что сейчас они все увидят, какая я неталантливая, что я не должна здесь находиться, меня обсмеют».

Также актриса рассказала о кризисе, с которым столкнулась в 29 лет: «После окончания института у меня не было кризиса, так как я много работала. Мне кажется, он сейчас настал. Когда я на пороге 30 лет. Что я должна миру к этому возрасту? Когда твои близкие подруги начинают заводить семьи, рожать детей… Но я себе никаких целей не ставлю, чтобы не расстраиваться. У этого мира всё равно свои планы на меня».

версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 20:41
Если целей не ставить, то можно так и остановиться на том "уровне" на которым ты сейчас находишься. Всё равно надо ставить планку. читать далее>>
№ 5
Мария_2191   18.02.2025 - 13:35
... ну мне кажется здесь реально кто-то не договаривает...из 800 абитуриентов выбрали именно Стасю, не уж то кумовство. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   17.02.2025 - 22:00
... Вы уверенны? За последнее время фамилия Милославская появляется почти также часто как и Борисов. читать далее>>
№ 3
Darkshines   17.02.2025 - 00:38
ну наконец-то положительная беспересильдная новость, и без обсуждения всяких страдательно-переживательных комплексов личной жизни, да и актриса новая, не появляющаяся назойливо в новостях... читать далее>>
№ 2
alexkotov   16.02.2025 - 22:02
Конкурс на место, конечно не маленький, представляю как трудно жюри выбирать кандидатов на это место. Не удивительно, что Милославская чувствовала себя избранной, всё таки одну из 800 выбрали. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Я москвичка с провинциальным настроем»: Стася Милославская рассказала, как купила маме квартиру
Поиск по меткам
откровениепсихология
персоны
Фёдор БондарчукСтася Милославская

фотографии >>
«У меня в голове много мусора было»: Стася Милославская о комплексах и неуверенности фотографии
«У меня в голове много мусора было»: Стася Милославская о комплексах и неуверенности фотографии
«У меня в голове много мусора было»: Стася Милославская о комплексах и неуверенности фотографии
«У меня в голове много мусора было»: Стася Милославская о комплексах и неуверенности фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Василий Фунтиков
27 мая ушёл из жизни актёр Василий Фунтиков.
Михаил Каминский
27 мая ушёл из жизни актёр Михаил Каминский.
Борис Сааков
26 мая ушёл из жизни сценарист Борис Сааков.
Виктор Галкин
25 мая ушёл из жизни актёр Виктор Галкин.

День рождения >>

Майя (Мая-Гозель) Аймедова
Сергей Астахов
Наталья Вилькина
Георгий Дрозд
Вероника Изотова
Мария Миронова (II)
Андрей Панин
Сергей Паршин
Индре Паткаускайте
Джесси Брэдфорд
Ромен Дюрис
Изабель Карре
Эшли Лоренс
Кэри Ханна Маллиган
Энн Рид
Себастьян Ужендовски
все родившиеся 28 мая >>

Афиша кино >>

Творение богов 2: Битва с демоническим войском
боевик, фэнтези, экранизация
Китай, 2025
Джейн Остин испортила мне жизнь
комедия, мелодрама
Франция, 2024
Нэчжа побеждает Царя драконов
боевик, приключения, фэнтези
Китай, 2025
100% тигр
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австралия, 2024
Быстрее ветра
боевик, драма, спортивный фильм
Бельгия, Франция, 2025
Виновата любовь
комедия, мелодрама, экранизация
Канада, 2024
Игры возмездия
боевик, триллер
Великобритания, США, 2024
Кукушка
Россия, 2024
Настоящие детективы
криминальный фильм, триллер
США, 2024
Последнее завтра
музыкальный фильм, триллер
Канада, 2025
Верни её из мёртвых
фильм ужасов
Австралия, США, 2025
Геройчики. Незваный гость
детский фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен