«У меня в голове много мусора было»: Стася Милославская о комплексах и неуверенности

29-летняя Стася Милославская
стала гостьей программы «Кино в деталях» и рассказала о своих переживаниях во время учёбы в университете. Отвечая на вопрос Фёдора Бондарчука
о том, почему она однажды сказала, что «поступала королевой, а выпустилась потухшей», актриса призналась, что чувствовала себя неуверенно среди других студентов.
«Конкурс на место 800 человек, и ты этот конкурс почему-то проходишь, поступаешь. Ты в этот момент чувствуешь, что вот сейчас начнется какая-то другая жизнь. Я избранная. А дальше начинается реальность, в которой есть педагоги, недосып, стресс, конкуренция. Много комплексов, страхов и неуверенности. Это даже не реальная конкуренция, а у меня в голове много мусора было. Мне было страшно выходить и показывать что-то перед моим курсом. Мне казалось, что сейчас они все увидят, какая я неталантливая, что я не должна здесь находиться, меня обсмеют»
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Также актриса рассказала о кризисе, с которым столкнулась в 29 лет: «После окончания института у меня не было кризиса, так как я много работала. Мне кажется, он сейчас настал. Когда я на пороге 30 лет. Что я должна миру к этому возрасту? Когда твои близкие подруги начинают заводить семьи, рожать детей… Но я себе никаких целей не ставлю, чтобы не расстраиваться. У этого мира всё равно свои планы на меня»
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