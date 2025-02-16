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Майя Хоук рассказала, что актёров в Голливуде выбирают по числу подписчиков в соцсетях

16 февраля
2025 год

Лайфстайл >>
16 февраля 2025
Голливудские продюсеры всё чаще выбирают актёров по количеству подписчиков в социальных сетях, рассказала актриса из «Очень странных дел» Майя Хоук. Если актёр не популярен в запретграме, его с меньшей вероятностью возьмут на роль.

Майя Хоук рассказала, что актёров в Голливуде выбирают по числу подписчиков в соцсетях

По словам актрисы, некоторые продюсеры ставят цель подобрать актёрский состав с определённым количеством подписчиков: «Я говорила, что хочу удалить запретграм и некоторые режиссёры мне говорили: "Знаешь, когда я утверждаю актёров на фильм с продюсерами, мы считаем общую цифру подписчиков всех актёров. Поэтому если ты удалишь свой аккаунт, я потеряю твоих подписчиков и должен буду их добрать подписчиками других актёров"».

Это подтвердил режиссёр «Мстителей» Джо Руссо. Он рассказал, что в 2020 году одному из актёров «Игры престолов» не хватило всего 100 тысяч подписчиков, чтобы пройти кастинг. Подписчики гадают, что им мог быть Алфи Аллен, игравший Теона Грейджоя: «Это большая проблема. Нельзя подбирать людей по числу подписчиков, их талант должен играть главную роль. Вряд ли это изменится в ближайшее время. Поэтому актёры, которые в знак протеста удаляют аккаунты в социальных сетях, сильно вредят своей карьере», — отметил Руссо.
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№ 9
Киноман1985   19.02.2025 - 18:18
... вот мне нравится Де Ниро, а его нет в соц сетях, он там не сидит. тогда ему нельзя сниматься иначе кино обречено. читать далее>>
№ 8
Angelika77   19.02.2025 - 14:45
... Ну в принципе да. Вот скажите, вы бы пошли на фильм, к примеру,с Леонардо ди Каприо или с каким Чарльзом Броуди, о котором даже никто не слышал? Думаю, ответ очевиден. читать далее>>
№ 7
ДаринаКароль   17.02.2025 - 21:54
... Правильно вы "сомневаетесь". Неужели вы думаете, что голливудские звёзды сами постят контент в соцсетях? Я вас удивляю наверное - за них это делают личные помощники и пиар-менеджеры) читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   17.02.2025 - 17:38
А как же в таком случае "накрутка ботов". Здесь же можно вот так просто взять и добавить себе парочку сотен подписчиков, не то, что раньше "отбирали по реальным зрителям вживую" (как... читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   17.02.2025 - 17:14
Есть в этом логика и наверное денежный выхлоп. Люди так фанатеют своими кумирами, точно будут смотреть новое кино, побегут в кинотеатры, потом еще сто раз на платформе. читать далее>>
Всего сообщений: 9
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Майя Хоук рассказала, что актёров в Голливуде выбирают по числу подписчиков в соцсетях фотографии
Майя Хоук рассказала, что актёров в Голливуде выбирают по числу подписчиков в соцсетях фотографии
Майя Хоук рассказала, что актёров в Голливуде выбирают по числу подписчиков в соцсетях фотографии
Майя Хоук рассказала, что актёров в Голливуде выбирают по числу подписчиков в соцсетях фотографии
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