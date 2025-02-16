Майя Хоук рассказала, что актёров в Голливуде выбирают по числу подписчиков в соцсетях

Голливудские продюсеры всё чаще выбирают актёров по количеству подписчиков в социальных сетях, рассказала
актриса из «Очень странных дел» Майя Хоук
. Если актёр не популярен в запретграме, его с меньшей вероятностью возьмут на роль.
По словам актрисы, некоторые продюсеры ставят цель подобрать актёрский состав с определённым количеством подписчиков: «Я говорила, что хочу удалить запретграм и некоторые режиссёры мне говорили: "Знаешь, когда я утверждаю актёров на фильм с продюсерами, мы считаем общую цифру подписчиков всех актёров. Поэтому если ты удалишь свой аккаунт, я потеряю твоих подписчиков и должен буду их добрать подписчиками других актёров"»
.
Это подтвердил режиссёр «Мстителей» Джо Руссо
. Он рассказал
, что в 2020 году одному из актёров «Игры престолов»
не хватило всего 100 тысяч подписчиков, чтобы пройти кастинг. Подписчики гадают, что им мог быть Алфи Аллен
, игравший Теона Грейджоя: «Это большая проблема. Нельзя подбирать людей по числу подписчиков, их талант должен играть главную роль. Вряд ли это изменится в ближайшее время. Поэтому актёры, которые в знак протеста удаляют аккаунты в социальных сетях, сильно вредят своей карьере»
, — отметил Руссо.
обсуждение >>