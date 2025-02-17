Мария Миногарова встречается с Александром Горчилиным

В последнее время Александра Горчилина и Марию Миногарову часто видят вместе на публике и в соцсетях: модель делилась совместными фотографиями с горнолыжного курорта в Сочи, также они отдыхали в Таиланде.
фото: Александр Горчилин
фото: Мария Миногарова
Во время Недели моды в Париже Горчилин опубликовал с Машей фото на фоне Эйфелевой башни и подписал: «Впечатление дня. Был на свидании в Париже».
А 14 февраля, в День всех влюблённых, Мария опубликовала видео с актёром, на котором они вместе идут по улице Таиланда и танцуют. Миногарова отметила аккаунт Горчилина и подписала: «Ну, с праздником». О том, что пара перестала скрывать роман, телеграм-канал «Только никому…» написал ещё в конце прошлого года.
обсуждение >>