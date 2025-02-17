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Мария Миногарова встречается с Александром Горчилиным

17 февраля
2025 год

Лайфстайл >>
17 февраля 2025
В последнее время Александра Горчилина и Марию Миногарову часто видят вместе на публике и в соцсетях: модель делилась совместными фотографиями с горнолыжного курорта в Сочи, также они отдыхали в Таиланде.

Мария Миногарова встречается с Александром Горчилиным
фото: Александр Горчилин

Мария Миногарова встречается с Александром Горчилиным
фото: Мария Миногарова

Во время Недели моды в Париже Горчилин опубликовал с Машей фото на фоне Эйфелевой башни и подписал: «Впечатление дня. Был на свидании в Париже».

Мария Миногарова встречается с Александром Горчилиным

А 14 февраля, в День всех влюблённых, Мария опубликовала видео с актёром, на котором они вместе идут по улице Таиланда и танцуют. Миногарова отметила аккаунт Горчилина и подписала: «Ну, с праздником». О том, что пара перестала скрывать роман, телеграм-канал «Только никому…» написал ещё в конце прошлого года.
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№ 7
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 19:50
... Может это просто из-за нежелания сильно афишировать отношения на публику, поэтому и фотки такие размытые и некачественные. читать далее>>
№ 6
Мария_2191   18.02.2025 - 13:30
... Я тоже об этом подумала. Специально открыла почитать биографию Миногаровой, больше похожа на блогера и актрису второпланницу. читать далее>>
№ 5
Ксюша Микс   17.02.2025 - 20:30
" Ну с праздником ", я подружку лучше поздравляю, чем она парня, ахах читать далее>>
№ 4
Юля Наумова   17.02.2025 - 19:09
Ну прям супер открытие века, люди начали встречаться... Как будто это уже что то такое интересное и необычное. читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   17.02.2025 - 17:50
Ну и флаг им в руки! Очередная парочка типа "знаменитостей" о которых я так поняла мало кто что знает)) читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Александр ГорчилинМария Миногарова

фотографии >>
Мария Миногарова встречается с Александром Горчилиным фотографии
Мария Миногарова встречается с Александром Горчилиным фотографии
Мария Миногарова встречается с Александром Горчилиным фотографии
Мария Миногарова встречается с Александром Горчилиным фотографии
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