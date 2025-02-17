Тайное общество: Станислав Бондаренко, Марина Ворожищева и Елена Борщёва

В субботу в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась звёздная премьера мультфильма «Супергномы»
о приключениях маленьких героев, которые случайно узнают, что есть их более продвинутые соседи. Среди гостей премьеры были Станислав Бондаренко
, Денис Косяков
, Елена Борщёва
, Анна Калашникова
, Марина Ворожищева
, Евгения Ахременко
и многие другие.
фото: Станислав Бондаренко с семьей
фото: Денис Косяков с сыном
фото: Арсений Плющенко
фото: Елена Борщёва
фото: Евгения Ахременко
фото: Анна Калашникова
В широкий прокат мультфильм «Супергномы» выходит 20 февраля.
фото: Марина Ворожищева с сыном
«Супергномы». Трейлер №2
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