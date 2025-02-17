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Тайное общество: Станислав Бондаренко, Марина Ворожищева и Елена Борщёва

17 февраля
2025 год

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17 февраля 2025
В субботу в кинотеатре «Формула кино на Кутузовском» состоялась звёздная премьера мультфильма «Супергномы» о приключениях маленьких героев, которые случайно узнают, что есть их более продвинутые соседи. Среди гостей премьеры были Станислав Бондаренко, Денис Косяков, Елена Борщёва, Анна Калашникова, Марина Ворожищева, Евгения Ахременко и многие другие.

Тайное общество: Станислав Бондаренко, Марина Ворожищева и Елена Борщёва
фото: Станислав Бондаренко с семьей

Тайное общество: Станислав Бондаренко, Марина Ворожищева и Елена Борщёва
фото: Денис Косяков с сыном

Тайное общество: Станислав Бондаренко, Марина Ворожищева и Елена Борщёва
фото: Арсений Плющенко

Тайное общество: Станислав Бондаренко, Марина Ворожищева и Елена Борщёва
фото: Елена Борщёва

Тайное общество: Станислав Бондаренко, Марина Ворожищева и Елена Борщёва
фото: Евгения Ахременко

Тайное общество: Станислав Бондаренко, Марина Ворожищева и Елена Борщёва
фото: Анна Калашникова

Тайное общество: Станислав Бондаренко, Марина Ворожищева и Елена Борщёва
фото: Марина Ворожищева с сыном

В широкий прокат мультфильм «Супергномы» выходит 20 февраля.

«Супергномы». Трейлер №2
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обсуждение >>
№ 7
Sveta_21Ermolova   21.02.2025 - 19:42
... Меня больше интересует зачем такая "Барби" как вы выразились пришла на детский мультик. читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   21.02.2025 - 12:05
Очень здорово, есть куда детей привести. Хоть какая-то стабильность с мультиками, раз в месяц хороший результат) читать далее>>
№ 5
Angelika77   19.02.2025 - 14:37
Как бы Бодаренко и не пытался выглядеть моложе (очки одел, причёску молодёжную сделал), всё равно даже издалека видно, что ему уже не 25. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   17.02.2025 - 21:49
Здесь знаменитостей то не всех узнаешь, а они ещё детей своих в кадр суют. Стоп, даёте хоть понять, кто пришёл на премьеру. Может кто-то с незаконно рожденным ребёнком..) читать далее>>
№ 3
Ксюша Микс   17.02.2025 - 20:30
У Бондаренко младшие девочки очень похожи на его жену, такие голубоглазые. А старшая уже не понятно и на папу и на маму похожа. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Евгения АхременкоСтанислав БондаренкоЕлена БорщёваМарина ВорожищеваАнна КалашниковаДенис Косяков
фильмы
Супергномы

фотографии >>
Тайное общество: Станислав Бондаренко, Марина Ворожищева и Елена Борщёва фотографии
Тайное общество: Станислав Бондаренко, Марина Ворожищева и Елена Борщёва фотографии
Тайное общество: Станислав Бондаренко, Марина Ворожищева и Елена Борщёва фотографии
Тайное общество: Станислав Бондаренко, Марина Ворожищева и Елена Борщёва фотографии
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