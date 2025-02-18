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«Мы все в чём-то виноваты»: Брайан Кокс поддержал Кевина Спейси

18 февраля
2025 год

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18 февраля 2025
Звезда «Наследников» Брайан Кокс в интервью изданию The i Paper поддержал своего друга Кевина Спейси, которого ранее обвинили в изнасилованиях и харассменте.

«Мы все в чём-то виноваты»: Брайан Кокс поддержал Кевина Спейси
фото: Брайан Кокс

Размышляя о собственных недостатках, Кокс заявил, что всегда пытается понять мотивацию людей, вместо того, чтобы поверхностно оценивать их поступки как хорошие и плохие: «Мы все в чем‑то виноваты. И право оценивать какие‑то поступки как плохие еще необходимо заслужить через понимание и сострадание. Кевин мой старый друг. И да, он совершал ошибки… но он также создал множество выдающихся работ. Нынешняя травля выглядит мелочной, подлой и несправедливой», — заявил Кокс.

Он также отметил, что в свободном обществе каждый имеет право быть самим собой: «Мы живем в свободном обществе, где людям позволено быть собой. Порой они рискуют перейти границы, особенно в сексуальной сфере. Не все склонны к насилию. Я никогда не считал Кевина Спейси абьюзером. Он, безусловно, заблуждался в вопросах своей сексуальности, но это связано с его внутренней борьбой за принятие себя, с тем, как он справлялся с этой дилеммой, которая повлияла на его жизнь. И, на мой взгляд, наша задача — попытаться понять его мотивы и суть этой борьбы. Наступила такая эпоха, где люди могут назвать кого‑то плохим, и — бум — этого человека отменили. Что такое „отменили“? Как вы смеете кого‑то отменять?» — возмутился он.

«Мы все в чём-то виноваты»: Брайан Кокс поддержал Кевина Спейси
фото: Кевин Спейси

«Вспомните холокост. Вот что было плохо, несправедливо и не должно было происходить вовсе, это очевидно. Тех, кто его сотворил, вот этих людей нужно отменять. Но почему нужно делать это с теми, кто просто хотел заняться сексом с какими‑то людьми?» — заключил актёр. Кокс не единственный актёр, поддержавший Спейси. В мае 2024 года в его защиту высказались Шэрон Стоун и Лиам Нисон.
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обсуждение >>
№ 8
Ангелина_Сокол   22.02.2025 - 20:16
Ну давайте тогда так, я сделаю 100 хороших дел, но вот на 101 кого-то "унижу" (как это возможно сделал Спейси). И тогда у меня будет оправдание - ну я же сделала 100 хороших дел, как бы пунктик... читать далее>>
№ 7
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 19:44
... Это точно. С простолюдинами такая фишка не прокатит точно. Так давайте будем убивать, насиловать или что там можно ещё сделать противозаконного, "все ж в чём то виноваты", ничего, простят. читать далее>>
№ 6
Андрей (Омск)   20.02.2025 - 16:30
... вы были бы правы если это сударь, как там его, Рапп, Краб .. не важно. пошел в полицию 20 лет назад, когда его типо принудили. он увидел, что в настоящем на этом зарабатывают не плохо, плюс становишься... читать далее>>
№ 5
Киноман1985   19.02.2025 - 18:06
Жаль друга Спейси? Тогда помоги с деньгами, у него наверное уже забрали дом в Балтиморе. Помог бы Буратино, никто не говорит бесплатно. Только трындят. Был такой певец, Джордж Майкл, многие только после... читать далее>>
№ 4
Igor D.88   19.02.2025 - 11:34
Такая поддержка) сомнительная. Больше сам себе пояснял зачем поддержал Спейси. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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«Мы все в чём-то виноваты»: Брайан Кокс поддержал Кевина Спейси фотографии
«Мы все в чём-то виноваты»: Брайан Кокс поддержал Кевина Спейси фотографии
«Мы все в чём-то виноваты»: Брайан Кокс поддержал Кевина Спейси фотографии
«Мы все в чём-то виноваты»: Брайан Кокс поддержал Кевина Спейси фотографии
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