«Мы все в чём-то виноваты»: Брайан Кокс поддержал Кевина Спейси

Размышляя о собственных недостатках, Кокс заявил, что всегда пытается понять мотивацию людей, вместо того, чтобы поверхностно оценивать их поступки как хорошие и плохие: «Мы все в чем‑то виноваты. И право оценивать какие‑то поступки как плохие еще необходимо заслужить через понимание и сострадание. Кевин мой старый друг. И да, он совершал ошибки… но он также создал множество выдающихся работ. Нынешняя травля выглядит мелочной, подлой и несправедливой», — заявил Кокс.
Он также отметил, что в свободном обществе каждый имеет право быть самим собой: «Мы живем в свободном обществе, где людям позволено быть собой. Порой они рискуют перейти границы, особенно в сексуальной сфере. Не все склонны к насилию. Я никогда не считал Кевина Спейси абьюзером. Он, безусловно, заблуждался в вопросах своей сексуальности, но это связано с его внутренней борьбой за принятие себя, с тем, как он справлялся с этой дилеммой, которая повлияла на его жизнь. И, на мой взгляд, наша задача — попытаться понять его мотивы и суть этой борьбы. Наступила такая эпоха, где люди могут назвать кого‑то плохим, и — бум — этого человека отменили. Что такое „отменили“? Как вы смеете кого‑то отменять?» — возмутился он.
фото: Кевин Спейси
«Вспомните холокост. Вот что было плохо, несправедливо и не должно было происходить вовсе, это очевидно. Тех, кто его сотворил, вот этих людей нужно отменять. Но почему нужно делать это с теми, кто просто хотел заняться сексом с какими‑то людьми?» — заключил актёр. Кокс не единственный актёр, поддержавший Спейси. В мае 2024 года в его защиту высказались Шэрон Стоун и Лиам Нисон.
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