«Привет из 90-х»: Алексей Чадов подал в суд на Максима Боева, с которым снял фильм «За Палыча!»

фото: Алексей Чадов во время съёмок фильма «За Палыча»
Изначально фильм, для которого Чадов в 2021 году написал сценарий и привлёк инвестиции, назывался «За ВДВ». Алексей решил поработать с Боевым над созданием картины: они договорились выступить сопродюсерами и соавторами совместно переработанного сценария, о чём заключили дополнительные соглашения к партнёрскому договору. Боев предложил поручить производства фильма компании, оформленной на его жену Ирину. Прибыль от проката картины по договору должны были разделить поровну. По словам Чадова, все денежные средства поступали на счета компании супруги Боева.
Алексей отмечает, что выступил сценаристом, автором идеи и генеральным продюсером проекта, а в начале производства, когда они максимально экономили, ему приходилось выполнять обязанности исполнительного, креативного и линейного продюсеров, директора, администратора и даже водителя и курьера: «Есть все доказательства, включая производственные и сценарные чаты… 80% моего участия во всем, видео- и фотофакты. Даже на „Авито“ я выбирал машины-реквизит, чтобы ускорить процесс подготовки фильма», — рассказал Чадов.
Пока шла работа над фильмом, Алексей отказывался от актёрских контрактов. А когда фильм в итоге вышел на экраны и собрал в прокате 297 миллионов рублей, Чадов не получил «не единого перевода денежных средств с прибыли по партнёрскому соглашению»: «Фильм выходит в прокат. После чего Боев пропадает, не отвечает на звонки. Я ему пишу, спрашиваю, когда кинокомпания представит мне отчёт о прибыли и выручке с проката. Вместо ответа он и его супруга от имени кинокомпании подали на меня иск в суд, о расторжении партнёрского договора. Якобы договор был заключен на фильм "За ВДВ", а в прокате вышел — "За Палыча". Но это один и тот же фильм! И во всех документах, включая прокатное удостоверение, удостоверение национального фильма (УНФ), проходит под первоначальным — моим — названием "ЗА ВДВ"», — рассказал актёр.
фото: Прокатное удостоверение фильма «За Палыча»
В киноиндустрии часто фильм снимают под рабочим названием, а после выхода в прокат оно меняется: «Именно так произошло у нас, общим продюсерским собранием мы все приняли решение поменять название фильма. Боев же теперь пытается утверждать, будто это два разных фильма. Я, со своей стороны, предоставил в судебную инстанцию все документы, подтверждающие, что это один и тот же фильм. Также в суде буду доказывать, что я выполнил все пункты партнёрского соглашения, а прибыль так и не получил», — пояснил актёр.
Рассказывая о судах, Чадов вспомнил, как вырос в московском районе Солнцево, где в 1990-х бандиты "постоянно кидали" кого-то. По словам актёра, приходилось быть всегда на чеку: «И вроде прошло 20 лет, и время круто поменялось, и все расслабились, и я в том числе. Да я совсем не предполагал, что в наше время возможен такой "привет из 90-х" в виде грязной попытки "кинуть". И главное, зачем? Мы могли бы ещё много фильмов сделать совместно. И уж точно, как минимум, выпустили бы уже вторую часть "ЗА ВДВ". Но мой бывший партнёр выбрал другой путь. И это его личное дело, выбор. Моя задача теперь — добиться справедливости в суде и защитить свои честь и достоинство как автора и продюсера», — пояснил артист.
фото: Алексей Чадов и адвокат Анна Фролова
По подсчётам актера, он потерял 75 млн рублей. Артист назвал судебные разбирательства «делом принципа»: «Я сам никогда не обманывал. И мне не нравится, когда такое происходит в отношении меня, да и вообще кого бы то ни было… Вспоминаю, как я впервые пришёл к Максиму на переговоры по картине. Он тогда ездил на каршеринге, жил в съёмной квартирке. Шум, гам, пылища, малюсенькая однокомнатная квартира, беременная жена… Мне ещё и по-человечески захотелось поддержать его, пригласив в проект. И вот чем это заканчивается», — заключил артист.
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