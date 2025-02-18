что почитать?

Еще одна биография главного поэта и главной красавицы страны

Утоли его печали: «Натали и Александр» - история о любви девушки и хулигана

Евгений Цыганов поддержал дочь на премьере её нового фильма

Новинки начнут показывать уже сегодня

Сто историй о любви: мелодрама «У тебя есть я» откроет новую линейку премьер телеканала «Dомашний»

Юлия Снигирь и Алексей Гуськов приступили к съемкам во втором сезоне драмы «Золотое дно»

Лайфстайл

«Привет из 90-х»: Алексей Чадов подал в суд на Максима Боева, с которым снял фильм «За Палыча!»

Актёр утверждает, что бывший партнёр обманул его на 75 миллионов рублей