«Не могу сказать, что наговорил приятностей»: Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном в магазине

В начале ролика актриса коротко рассказала об изменениях в жизни и злорадно пошутила: «Тимофей с нами больше не живет. У нас есть теперь две крыски. Вместо одной. Меня убьют за мои шутки…», – начала влог Агата. А ближе к концу она поделилась впечатлениями от случайной встречи с сыном: «Мы нечаянно в магазине встретили Тимофея. Вот такое бывает. Каков был вообще шанс, что мы столкнемся лоб в лоб? Не могу сказать, что он мне наговорил приятностей. Вообще странно, как так мальчик мог».
фото: Агата Муцениеце с детьми
Актриса также заявила, что не считает, что родители должны посвящать детям всю свою жизнь: «Какого фига надо класть жизнь на то, чтобы полностью себя отдавать людям, которых ты родил? Как будто бы и нет, потому что потом, когда ты будешь старым, они заведут новые семьи, уйдут, а ты останешься лапу сосать и переживать о том, что когда-то ты лучшие годы положил на то, чтобы этим людям сделать хорошо, а они этого не оценят никогда. Вот мама сейчас гость в моём доме. Я её очень люблю, но в целом нет же такого, что ты потом в ответ свою жизнь посвящаешь пожилым родителям. Матери и отцы всю молодость кладут, уступают каким-то интересам ради детей, не строят карьеру и личную жизнь. А потом это никому не нужно. Ребёнок начинает строить карьеру, свою жизнь, и ты уходишь на второй план. И это неплохо. Так оно как будто бы и должно быть. Потому что мы все отдельные люди».
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