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«Не могу сказать, что наговорил приятностей»: Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном в магазине

18 февраля
2025 год

Лайфстайл >>
18 февраля 2025
Агата Муцениеце поделилась новым влогом «Честные будни», в котором показала, как прошли её дни перед Новым годом. Оказалось, что актриса случайно встретила в магазине сына, который живёт с Павлом Прилучным и не хочет к ней возвращаться.

«Не могу сказать, что наговорил приятностей»: Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном в магазине

В начале ролика актриса коротко рассказала об изменениях в жизни и злорадно пошутила: «Тимофей с нами больше не живет. У нас есть теперь две крыски. Вместо одной. Меня убьют за мои шутки…», – начала влог Агата. А ближе к концу она поделилась впечатлениями от случайной встречи с сыном: «Мы нечаянно в магазине встретили Тимофея. Вот такое бывает. Каков был вообще шанс, что мы столкнемся лоб в лоб? Не могу сказать, что он мне наговорил приятностей. Вообще странно, как так мальчик мог».

«Не могу сказать, что наговорил приятностей»: Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном в магазине
фото: Агата Муцениеце с детьми

Актриса также заявила, что не считает, что родители должны посвящать детям всю свою жизнь: «Какого фига надо класть жизнь на то, чтобы полностью себя отдавать людям, которых ты родил? Как будто бы и нет, потому что потом, когда ты будешь старым, они заведут новые семьи, уйдут, а ты останешься лапу сосать и переживать о том, что когда-то ты лучшие годы положил на то, чтобы этим людям сделать хорошо, а они этого не оценят никогда. Вот мама сейчас гость в моём доме. Я её очень люблю, но в целом нет же такого, что ты потом в ответ свою жизнь посвящаешь пожилым родителям. Матери и отцы всю молодость кладут, уступают каким-то интересам ради детей, не строят карьеру и личную жизнь. А потом это никому не нужно. Ребёнок начинает строить карьеру, свою жизнь, и ты уходишь на второй план. И это неплохо. Так оно как будто бы и должно быть. Потому что мы все отдельные люди».

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обсуждение >>
№ 28
Эльнинья   20.02.2025 - 20:49
Только ненормальные люди живут на общее обозрение. Зачем? Хочется чтобы тебя и твоих детей обсуждали? читать далее>>
№ 27
rommy   20.02.2025 - 20:16
Какая-то странная психология... Нормальная небольная на голову мать ВСЕГДА будет думать о своем ребенке так или иначе. И будет винить себя, если что-то с ним не так, если он не такой, как она бы хотела.... читать далее>>
№ 26
Vladislav [XzedX] (Москва)   20.02.2025 - 18:47
... Кому и кто там что испортил ещё вопрос? Если ... только не они, а сама Агата, т.к. сюда так и просится Agatha All Along/Это всё Агата... ... + ... + ... Ну почему ... только за счёт личной?... читать далее>>
№ 25
Eva Kurt   20.02.2025 - 18:08
... Это всё просто ваши домыслы и фантазии...вы присутствовали там и лично слышали претензии матери,?такие доводы без фактов,просто слова... У моей подруги была подобная история,когда она уже собрала... читать далее>>
№ 24
Eva Kurt   20.02.2025 - 17:59
... Так ребенок сколько времени живёт не с мамой? Кого угодно можно перенастроить... Все такие эксперты, что безжалостно разбрасываются словами и обвинениями,вероятнее всего не имеют ни детей.ни семей... читать далее>>
Всего сообщений: 28
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«Не могу сказать, что наговорил приятностей»: Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном в магазине фотографии
«Не могу сказать, что наговорил приятностей»: Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном в магазине фотографии
«Не могу сказать, что наговорил приятностей»: Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном в магазине фотографии
«Не могу сказать, что наговорил приятностей»: Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном в магазине фотографии
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