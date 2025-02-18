«Не могу сказать, что наговорил приятностей»: Агата Муцениеце рассказала о случайной встрече с сыном в магазине

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Съемки «Князя Андрея» с Александром Голубевым подошли к концу

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» и фильма «Холоп. Великолепный век» отвечает на вопросы Кино-Театр.Ру

Керем Бюрсин: «Российская аудитория феноменальна, и я с нетерпением жду возможности встретиться с ней лично»

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«Привет из 90-х»: Алексей Чадов подал в суд на Максима Боева, с которым снял фильм «За Палыча!»

Актёр утверждает, что бывший партнёр обманул его на 75 миллионов рублей