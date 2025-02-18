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Эльдорадо: Макар Хлебников, Ольга Сутулова и Мария Андреева

18 февраля
2025 год

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18 февраля 2025
17 февраля состоялась зрительская премьера триллера «Кончится лето» режиссёров Владимира Мункуева и Максима Арбугаева. Первыми фильм о попытке перепридумать жизнь в условиях сибирской глуши посмотрели исполнитель одной из главных ролей Макар Хлебников (вторую главную роль исполнил Юра Борисов, которого на показе не было), а также Ольга Сутулова, Мария Андреева, Александр Цыпкин, Владимир Канухин и другие.

Эльдорадо: Макар Хлебников, Ольга Сутулова и Мария Андреева
фото: Макар Хлебников

Эльдорадо: Макар Хлебников, Ольга Сутулова и Мария Андреева
фото: Ольга Сутулова

Эльдорадо: Макар Хлебников, Ольга Сутулова и Мария Андреева
фото: Александр Цыпкин

Эльдорадо: Макар Хлебников, Ольга Сутулова и Мария Андреева
фото: Мария Андреева

Эльдорадо: Макар Хлебников, Ольга Сутулова и Мария Андреева
фото: Елена Николаева

Эльдорадо: Макар Хлебников, Ольга Сутулова и Мария Андреева
фото: Владимир Канухин

Эльдорадо: Макар Хлебников, Ольга Сутулова и Мария Андреева
фото: Иван Трушин

Эльдорадо: Макар Хлебников, Ольга Сутулова и Мария Андреева
фото: Владимир Мункуев

Эльдорадо: Макар Хлебников, Ольга Сутулова и Мария Андреева
фото: Максим Арбугаев

В широкий прокат картина «Кончится лето» выйдет 27 февраля.

«Кончится лето»
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обсуждение >>
№ 7
Дмитрий А. Мишин   23.02.2025 - 13:58
... время и не надо тратить. есть краткие описания сюжета. увидели слова про тюрьму, зэков. пролистываете, двигаетесь дальше. читать далее>>
№ 6
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 19:40
... Надеюсь на это, иначе просто не хочется тратить время на просмотр. Почитав сюжет, надеешься на сильную игру актёров. читать далее>>
№ 5
Киноман1985   19.02.2025 - 17:59
Фильму гарантированы награды. Сильная социальная драма с любимыми сидельцами, воровством, бегством. Втягивание всей семьи в черные делишки. Все как любим. читать далее>>
№ 4
Angelika77   19.02.2025 - 14:31
Макару Хлебникову и лучше, что Борисова нет. Все почести и похвалы принимает один, а то на фоне Юры потерялся бы точно. читать далее>>
№ 3
Иван Беляев (Москва)   18.02.2025 - 23:38
Якуты вперед! читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Мария АндрееваМаксим АрбугаевВладимир БитоковЮра БорисовВладимир КанухинВладимир МункуевЕлена Николаева (II)Ольга СутуловаИван ТрушинМакар ХлебниковАлександр Цыпкин
фильмы
Кончится лето

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Эльдорадо: Макар Хлебников, Ольга Сутулова и Мария Андреева фотографии
Эльдорадо: Макар Хлебников, Ольга Сутулова и Мария Андреева фотографии
Эльдорадо: Макар Хлебников, Ольга Сутулова и Мария Андреева фотографии
Эльдорадо: Макар Хлебников, Ольга Сутулова и Мария Андреева фотографии
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