Эльдорадо: Макар Хлебников, Ольга Сутулова и Мария Андреева

17 февраля состоялась зрительская премьера триллера «Кончится лето»
режиссёров Владимира Мункуева
и Максима Арбугаева
. Первыми фильм о попытке перепридумать жизнь в условиях сибирской глуши посмотрели исполнитель одной из главных ролей Макар Хлебников
(вторую главную роль исполнил Юра Борисов
, которого на показе не было), а также Ольга Сутулова
, Мария Андреева
, Александр Цыпкин
, Владимир Канухин
и другие.
фото: Макар Хлебников
фото: Ольга Сутулова
фото: Александр Цыпкин
фото: Мария Андреева
фото: Елена Николаева
фото: Владимир Канухин
фото: Иван Трушин
фото: Владимир Мункуев
В широкий прокат картина «Кончится лето» выйдет 27 февраля.
фото: Максим Арбугаев
«Кончится лето»
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