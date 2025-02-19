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«Проблема действительно есть»: Влад Лисовец прокомментировал слухи о том, что у него рак

19 февраля
2025 год

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19 февраля 2025
На днях в телеграм-канале Mash появилась информация о том, что у 52-летнего телеведущего Владислава Лисовца диагностирован рак. Согласно публикации, Лисовец обратился к врачам осенью 2024 года, но болезнь была уже так «запущена», что первый этап лечения оказался неэффективен, а врачи вот-вот признают Владислава неизлечимо и смертельно больным.

«Проблема действительно есть»: Влад Лисовец прокомментировал слухи о том, что у него рак

Несколькими днями ранее появилась похожая новость об Олеге Меньшикове, которую он тут же опроверг. Как это ни странно, Лисовец не стал отрицать проблему, но добавил, что пресса, как обычно, излишне драматизирует и перегибает палку. «Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки — всё не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы».

«Проблема действительно есть»: Влад Лисовец прокомментировал слухи о том, что у него рак

Поблагодарив прессу за пиар, Лисовец признался, что всю жизнь чем-то болеет и готов к более-менее любому развитию событий. «А болею я всю свою жизнь, у меня была самая большая карточка в детской поликлинике и список болезней, которые я перенёс с детства, очень большой.
Я с гордостью и принятием принимаю и проживаю свою лучшую жизнь, со всеми её сюрпризами. И поверьте мне, послушайте меня, если получится, оберегайте себя от негатива и не верьте всему, что пишут, показывают и говорят».

Также, воспользовавшись случаем, Владислав лишний раз напомнил читателям, что своевременная и регулярная диспансеризация — залог долголетия и экономии. «Лучше постоянно, регулярно проверяйте своё здоровье. Не бойтесь! От многих слышал: «Я боюсь проверяться». И ещё, слушайте свой организм, он всегда сигнализирует и даёт знаки, а дальше упорно пытайтесь понять, есть ли проблема и где она засела.
Кровь, колоноскопия, КТ, МРТ, онкомаркеры, особенно если в роду кто-то болел. Делайте всё, чтобы в самом начале найти проблему. Обходите разных врачей, перепроверяйте.

«Проблема действительно есть»: Влад Лисовец прокомментировал слухи о том, что у него рак

Что и говорить, медицина у нас сильная, это знают все! Врачи сделают всё возможное, чтобы вы были здоровы, правда, если вы не запустили себя. Мы живём в продвинутое время, и сейчас есть новейшие разработки для лечения разных заболеваний, все лекарства есть в наличии, и даже западного производства поставляются, всё сейчас лечат!»
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обсуждение >>
№ 7
Матвей Брикун   21.02.2025 - 11:53
В целом смягчил углы, мне так кажется. Но и отнекиваться не стал. читать далее>>
№ 6
Anastella (Москва)   20.02.2025 - 16:51
Щиколотки отекшие( Проблема действительно есть. Влад напрасно хорохорится. Сейчас нужно целиком сосредоточиться на себе и своем здоровье, а не дурачиться с игрушечным омаром на камеру, делая вид, что ничего... читать далее>>
№ 5
Андрей (Омск)   20.02.2025 - 16:24
... конечно нет. как много людей хотя бы в год без надобности сдают анализы. хотя бы кровь с пальца, вены, мочу и флюорографа. 1-2% врятли больше. читать далее>>
№ 4
Nika.nikitina   19.02.2025 - 21:11
Я так понимаю он не проходил все эти (колоноскопия, КТ, МРТ, онкомаркеры) раз у него уже была запущенная стадия рака. Надеюсь он продолжает лечение. читать далее>>
№ 3
ЛинаМисс   19.02.2025 - 20:10
Лисовец очень позитивный человек, даже с учетом серьезной болезни, уже запущенной он хорошо держится, оптимист! Пожелаем ему здоровья! читать далее>>
Всего сообщений: 7
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«Проблема действительно есть»: Влад Лисовец прокомментировал слухи о том, что у него рак фотографии
«Проблема действительно есть»: Влад Лисовец прокомментировал слухи о том, что у него рак фотографии
«Проблема действительно есть»: Влад Лисовец прокомментировал слухи о том, что у него рак фотографии
«Проблема действительно есть»: Влад Лисовец прокомментировал слухи о том, что у него рак фотографии
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