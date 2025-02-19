«Проблема действительно есть»: Влад Лисовец прокомментировал слухи о том, что у него рак

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Исполнитель роли Данзаса – о сложном отношении к смешению жанров, работах Лотмана и стихах поэта

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Сиквел «Бессмертной гвардии», восьмая «Миссия невыполнима», новый «Никто» и другие боевики 2025 года

Юлия Снигирь и Алексей Гуськов приступили к съемкам во втором сезоне драмы «Золотое дно»

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