«Проблема действительно есть»: Влад Лисовец прокомментировал слухи о том, что у него рак

На днях в телеграм-канале Mash появилась
информация о том, что у 52-летнего телеведущего Владислава Лисовца
диагностирован рак. Согласно публикации, Лисовец обратился к врачам осенью 2024 года, но болезнь была уже так «запущена», что первый этап лечения оказался неэффективен, а врачи вот-вот признают Владислава неизлечимо и смертельно больным.
Несколькими днями ранее появилась
похожая новость об Олеге Меньшикове
, которую он тут же опроверг. Как это ни странно, Лисовец не стал
отрицать проблему, но добавил, что пресса, как обычно, излишне драматизирует и перегибает палку. «Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду, но посмотрите на меня, на посты и последние поездки — всё не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы»
.
Поблагодарив прессу за пиар, Лисовец признался, что всю жизнь чем-то болеет и готов к более-менее любому развитию событий. «А болею я всю свою жизнь, у меня была самая большая карточка в детской поликлинике и список болезней, которые я перенёс с детства, очень большой.
Я с гордостью и принятием принимаю и проживаю свою лучшую жизнь, со всеми её сюрпризами. И поверьте мне, послушайте меня, если получится, оберегайте себя от негатива и не верьте всему, что пишут, показывают и говорят»
.
Также, воспользовавшись случаем, Владислав лишний раз напомнил читателям, что своевременная и регулярная диспансеризация — залог долголетия и экономии. «Лучше постоянно, регулярно проверяйте своё здоровье. Не бойтесь! От многих слышал: «Я боюсь проверяться». И ещё, слушайте свой организм, он всегда сигнализирует и даёт знаки, а дальше упорно пытайтесь понять, есть ли проблема и где она засела.
Кровь, колоноскопия, КТ, МРТ, онкомаркеры, особенно если в роду кто-то болел. Делайте всё, чтобы в самом начале найти проблему. Обходите разных врачей, перепроверяйте.
Что и говорить, медицина у нас сильная, это знают все! Врачи сделают всё возможное, чтобы вы были здоровы, правда, если вы не запустили себя. Мы живём в продвинутое время, и сейчас есть новейшие разработки для лечения разных заболеваний, все лекарства есть в наличии, и даже западного производства поставляются, всё сейчас лечат!»
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