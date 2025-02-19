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«Сейчас не самое лучшее время для отношений»: Марк Эйдельштейн рассказал о своей личной жизни в интервью Cosmopolitan

19 февраля
2025 год

Лайфстайл >>
19 февраля 2025
Американское издание Cosmopolitan опубликовало фотосессию и большое интервью с Марком Эйдельштейном, в котором актёра подробно расспросили о его личной жизни. Тогда ещё 22-летний Марк (актёру исполнилось 23 года 18 февраля) назвал себя романтиком и признался, что в сложившихся обстоятельствах пока что не может позволить себе близкие отношения.

«Сейчас не самое лучшее время для отношений»: Марк Эйдельштейн рассказал о своей личной жизни в интервью Cosmopolitan

Идеальным свиданием для Марка является какое-нибудь «рискованное приключение». Ведь именно «в рискованной ситуации, когда есть опасность и вы делаете что-то необычное, ты можешь почувствовать, твой это человек или нет. Да и вообще многое можешь понять о человеке, когда есть риск и маски сброшены».

О своём самом рискованном свидании Марк рассказал лишь в ключевых фразах: «Хочется рассказать случай с полицией. Но мне не следует рассказывать о полиции. Так что опишем в нескольких словах: это была восхитительная девушка, конец ночи, первые проблески рассвета, полиция, мы бежим».

«Сейчас не самое лучшее время для отношений»: Марк Эйдельштейн рассказал о своей личной жизни в интервью Cosmopolitan


На вопрос, считает ли он себя романтиком, Марк ответил, что любой связанный с искусством человек по определению является романтиком. «Вероятно, это базовая черта твоей натуры. Когда ты ещё в детстве начинаешь видеть красоту в обыденном, это значит, что, к несчастью, тебе придётся связать свою жизнь с искусством. Невозможно научиться быть романтичным. И думаю, что девушки чувствуют подобное притворство. Ты с этим либо рождаешься, либо это происходит с тобой в детстве. В общем, это не может быть сознательным выбором».

Самым романтичным поступком Марк назвал сочинение сказки. «Для одного очень важного человека я придумал на ходу сказку. Потому что ей очень хотелось спать, но ей было тяжело заснуть. И я рассказал ей сказку. В итоге она уснула. Считаю, что в этом случае это можно считать за признательность».

«Сейчас не самое лучшее время для отношений»: Марк Эйдельштейн рассказал о своей личной жизни в интервью Cosmopolitan

Актёр признался, что на данный момент не видит для себя возможности вступать в близкие отношения. «К сожалению, сейчас, кажется, не самое лучшее время для отношений. Потому что мне хочется, чтобы человек мог быть во мне уверен, в том, что я буду рядом, буду поддерживать, подставлю плечо. Но в связи с обстоятельствами в моей жизни, даже любимым близким людям я не могу подставить своё плечо. Так как физически нахожусь далеко».

На вопрос об идеальном партнёре Марк резонно заметил, что слишком молод, чтобы думать о качествах и характеристиках, и всё ещё выбирает сердцем. Однако уже достаточно зрел, чтобы понимать, что слепое следование позывам сердца может привести к потере себя. «Я думал, что это одно и то же, и что когда ты следуешь за своим сердцем, ты не можешь потерять себя. Но сейчас я понимаю, что всё немножечко сложнее. Вроде просто следовать за сердцем. Но любовь непростая штука. И люди очень сложные, и отношения между ними ещё более сложные. Если ты думаешь, что любовь для тебя важна, нужно быть готовым к большому путешествию, драматическому, жертвенному. Никто не гарантирует, что ты будешь счастлив».

«Сейчас не самое лучшее время для отношений»: Марк Эйдельштейн рассказал о своей личной жизни в интервью Cosmopolitan

Под конец интервью актёр обратился к аудитории журнала с животрепещущим вопросом: сбривать или не сбривать три волосинки, что сбились в кучу на груди его могучей?
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обсуждение >>
№ 25
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   24.02.2025 - 21:02
... Надеюсь это разовая акция для журнала, фотосессия и не более того, раньше не видела его в таких нарядах ) Если не судить по одежде , а прочесть само интервью, то очень даже хорошее впечатление производит. читать далее>>
№ 24
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   24.02.2025 - 20:55
... Не знаю, полагаю ещё успеет возмужать, да и не всем же качков подавай) И потом общение важнее. читать далее>>
№ 23
ДаринаКароль   23.02.2025 - 18:13
Я вообще в шоке, что кому-то такой "жених" может нравится, да в Марке скорее больше женственного, чем "мужского". читать далее>>
№ 22
Иван Беляев (Москва)   23.02.2025 - 18:00
Суровая публика уже давно на других сайтах, с тематикой на букву Зед А тут любители кино и тонко чувствующие натуры.. Как мы с вами.. Марк, вроде нормальный парень, даже куски ума есть и проблески таланта Но... читать далее>>
№ 21
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   22.02.2025 - 22:27
... А вдруг?) А вообще журнал женский, на киносайте действительно ни к чему. Тем более здесь публика в основном очень взрослая, суровая) читать далее>>
Всего сообщений: 21
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«Сейчас не самое лучшее время для отношений»: Марк Эйдельштейн рассказал о своей личной жизни в интервью Cosmopolitan фотографии
«Сейчас не самое лучшее время для отношений»: Марк Эйдельштейн рассказал о своей личной жизни в интервью Cosmopolitan фотографии
«Сейчас не самое лучшее время для отношений»: Марк Эйдельштейн рассказал о своей личной жизни в интервью Cosmopolitan фотографии
«Сейчас не самое лучшее время для отношений»: Марк Эйдельштейн рассказал о своей личной жизни в интервью Cosmopolitan фотографии
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