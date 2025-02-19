Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мне нужен перерыв, тишина и покой»: Тильда Суинтон уходит в бессрочный отпуск

19 февраля
2025 год

Лайфстайл >>
19 февраля 2025
13 февраля в Берлине стартовал 75-й международный Берлинский Кинофестиваль, на котором Тильда Суинтон объявила об уходе в бессрочный отпуск.

«Мне нужен перерыв, тишина и покой»: Тильда Суинтон уходит в бессрочный отпуск

Получая награду за вклад в кинематограф, актриса воспользовалась случаем, чтобы осудить, не называя конкретных имён, «неприемлемое самодовольство одержимых жадностью правительств, которые любезничают с разрушителями планет и военными преступниками, где бы они не находились».

«Мне нужен перерыв, тишина и покой»: Тильда Суинтон уходит в бессрочный отпуск

А чуть позже, на пресс-конференции, Тильда внезапно объявила о своём намерении уйти в бессрочный отпуск. Отвечая на вопрос журналиста о неисполненных мечтах в творчестве, Суинтон призналась, что эта тема давно её занимает.

«Я могу сказать, что когда я вернусь домой в Шотландию, я примусь за то, чего с нетерпением ждала около 15 лет — войду в тот период моей жизни, когда я займусь чем-нибудь другим. Я пока не могу сказать, что это, но точно могу сказать, что не собираюсь сниматься до конца года. Мне нужно больше времени».

«Мне нужен перерыв, тишина и покой»: Тильда Суинтон уходит в бессрочный отпуск

Назвав киноиндустрию «беспощадной госпожой», актриса призналась, что уже некоторе время находится под гнётом из-за недавних перемен в финансировании и продюсировании тех фильмов, в которых она предпочитает сниматься. Ссылаясь на доковидную эпоху, Суинтон заметила, что мир независимого кино давал режиссёрам и артистам достаточно времени для разработки и художественной подготовки проектов. Но дружелюбные к художникам ритмы прошлого сменились суматошной срочностью из-за неуверенности в финансировании, которая вылилась во всеобщее напряжение.

«Мне нужен перерыв, тишина и покой»: Тильда Суинтон уходит в бессрочный отпуск

«Мне нужен перерыв. И я собираюсь его сделать. Я хочу покоя и тишины, чтобы подумать и разобраться с тем, что собой будут представлять следующие 40 лет моей жизни», — подытожила актриса.
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 19:38
Актёр - это очень сложная и эмоционально напряжённая профессия. Понятно, что Тильда хочет перерыва, я бы тоже не смогла так долго работать без перерыва. Да и возраст уже не маленький. читать далее>>
№ 4
Igor D.88   20.02.2025 - 11:55
Рано или поздно все начинает надоедать. Когда с деньгами нет проблем, тем более начинаешь думать о ином занятии. читать далее>>
№ 3
Nika.nikitina   19.02.2025 - 21:11
Мне кажется люди которые посвящают себя какой то профессии на протяжении многих лет, уже ничем другим заниматься не могут. Скорее всего пару лет посидит и вернется назад в кино, если ее , конечно, захотят... читать далее>>
№ 2
ЛинаМисс   19.02.2025 - 20:19
Видимо у человека просто выгорание в карьере актрисы. Бывает, пусть отдохнет, держать не будем. читать далее>>
№ 1
Angelika77   19.02.2025 - 14:28
К спешке видите ли она не привыкла, хочет отдохнуть. Если есть на что отдыхать ещё 40 лет, то почему бы и нет. А большинство простых людей каждый день проживает в такой "спешке" от которой устают... читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
мнениеполитика
персоны
Тильда Суинтон

фотографии >>
«Мне нужен перерыв, тишина и покой»: Тильда Суинтон уходит в бессрочный отпуск фотографии
«Мне нужен перерыв, тишина и покой»: Тильда Суинтон уходит в бессрочный отпуск фотографии
«Мне нужен перерыв, тишина и покой»: Тильда Суинтон уходит в бессрочный отпуск фотографии
«Мне нужен перерыв, тишина и покой»: Тильда Суинтон уходит в бессрочный отпуск фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Геннадий Косарев
19 февраля ушёл из жизни актёр Геннадий Косарев.
Михаил Березин
18 февраля ушёл из жизни актёр Михаил Березин.
Евгений Головин
17 февраля ушёл из жизни певец Евгений Головин.

День рождения >>

Вера Алентова
Людмила Волкова (III)
Мурман Джинория
Алексей Коваль
Илья Любимов
Дмитрий Милютенко
Борис Сабуров
Манефа Соболевская
Анвар Халилулаев
Эшли Грин
Келси Грэммер
Питер МакИнери
Эллиот Пэйдж
Алан Рикман
Дженнифер Лав Хьюитт
Энн Шеридан
все родившиеся 21 февраля >>

Афиша кино >>

Театр в кино: Павел I
драма, исторический фильм
Россия, 2025
Королевство полной луны
драма, комедия, приключения, семейное кино
США, 2012
Красный шёлк
боевик, детектив
Россия, 2025
Екатерина Великая
драма, исторический фильм
Россия, 2025
Чистый лист
драма
Россия, 2024
Лучше всех
комедия
Франция, 2024
Астрал. Могильный ритуал
мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Баг Бой: Супергерой джунглей
детский фильм, комедия, приключения
Иран, Малайзия, 2023
Всё, что нам кажется светом
драма
Бельгия, Индия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция, Швейцария, 2024
Капитан Крюк
комедия, мелодрама, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2025
Разрушая лёд – Суперсерия 1972
исторический фильм, спортивный фильм
Канада, 2022
Заклятье. Последний стрим
фильм ужасов
Аргентина, Парагвай, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram