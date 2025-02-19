«Мне нужен перерыв, тишина и покой»: Тильда Суинтон уходит в бессрочный отпуск

13 февраля в Берлине стартовал 75-й международный Берлинский Кинофестиваль, на котором Тильда Суинтон объявила
об уходе в бессрочный отпуск.
Получая награду за вклад в кинематограф, актриса воспользовалась случаем, чтобы осудить, не называя конкретных имён, «неприемлемое самодовольство одержимых жадностью правительств, которые любезничают с разрушителями планет и военными преступниками, где бы они не находились»
.
А чуть позже, на пресс-конференции, Тильда внезапно объявила о своём намерении уйти в бессрочный отпуск. Отвечая на вопрос журналиста о неисполненных мечтах в творчестве, Суинтон призналась, что эта тема давно её занимает.
«Я могу сказать, что когда я вернусь домой в Шотландию, я примусь за то, чего с нетерпением ждала около 15 лет — войду в тот период моей жизни, когда я займусь чем-нибудь другим. Я пока не могу сказать, что это, но точно могу сказать, что не собираюсь сниматься до конца года. Мне нужно больше времени».
Назвав киноиндустрию «беспощадной госпожой», актриса призналась, что уже некоторе время находится под гнётом из-за недавних перемен в финансировании и продюсировании тех фильмов, в которых она предпочитает сниматься. Ссылаясь на доковидную эпоху, Суинтон заметила, что мир независимого кино давал режиссёрам и артистам достаточно времени для разработки и художественной подготовки проектов. Но дружелюбные к художникам ритмы прошлого сменились суматошной срочностью из-за неуверенности в финансировании, которая вылилась во всеобщее напряжение.
«Мне нужен перерыв. И я собираюсь его сделать. Я хочу покоя и тишины, чтобы подумать и разобраться с тем, что собой будут представлять следующие 40 лет моей жизни»
, — подытожила актриса.
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