Евгений Цыганов поддержал дочь на премьере её нового фильма

18 февраля в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера драмы «Чистый лист»
. Фильм, получивший получившего гран-при кинофестиваля «Короче»
, рассказывает о старшекласснице, которая устраивается сиделкой к больной дочери своей учительницы. Фильм представила и обсудила со зрителями съёмочная группа проекта: режиссёр Полина Кондратьева
, актрисы Елена Лядова
, Полина Цыганова
, Зинаида Ястржембская
и другие.
фото: Елена Лядова и Зинаида Ястржембская
фото: Евгений и Полина Цыгановы
фото: Полина Кондратьева
Для Полины Цыгановой
эта работа стала первой главной ролью. Дочь Евгения Цыганова
и Ирины Леоновой
дебютировала три года назад в сериале «Алиса не может ждать»
, а сейчас её фильмография насчитывает уже 8 работ, в числе которых роль в сериале «Юг»
. Поддержать Полину пришли Евгений Цыганов
и Юлия Снигирь
, а Елена Лядова
пришла с братом Никитой
, который с некоторых пор периодически сопровождает её на светских мероприятиях.
фото: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
«Чистый лист» в прокате с 20 февраля 2025 года.
фото: Елена Лядова с братом
«Чистый лист»
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