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Евгений Цыганов поддержал дочь на премьере её нового фильма

19 февраля
2025 год

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19 февраля 2025
18 февраля в московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера драмы «Чистый лист». Фильм, получивший получившего гран-при кинофестиваля «Короче», рассказывает о старшекласснице, которая устраивается сиделкой к больной дочери своей учительницы. Фильм представила и обсудила со зрителями съёмочная группа проекта: режиссёр Полина Кондратьева, актрисы Елена Лядова, Полина Цыганова, Зинаида Ястржембская и другие.

Евгений Цыганов поддержал дочь на премьере её нового фильма
фото: Елена Лядова и Зинаида Ястржембская

Евгений Цыганов поддержал дочь на премьере её нового фильма
фото: Евгений и Полина Цыгановы

Евгений Цыганов поддержал дочь на премьере её нового фильма
фото: Полина Кондратьева

Для Полины Цыгановой эта работа стала первой главной ролью. Дочь Евгения Цыганова и Ирины Леоновой дебютировала три года назад в сериале «Алиса не может ждать», а сейчас её фильмография насчитывает уже 8 работ, в числе которых роль в сериале «Юг». Поддержать Полину пришли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, а Елена Лядова пришла с братом Никитой, который с некоторых пор периодически сопровождает её на светских мероприятиях.

Евгений Цыганов поддержал дочь на премьере её нового фильма
фото: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Евгений Цыганов поддержал дочь на премьере её нового фильма
фото: Елена Лядова с братом

«Чистый лист» в прокате с 20 февраля 2025 года.

«Чистый лист»
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обсуждение >>
№ 9
dishfan2   21.02.2025 - 08:45
Смотри-ка,и дочь уже выросла...Похожа больше на маму,но и от отца есть черты...Удачи ей! читать далее>>
№ 8
Пчела Майя   21.02.2025 - 05:15
Похожи)решила угадать по первому фото, где дочь,угадала. Папа молодец. Поддержал и попиарился заодно. читать далее>>
№ 7
Янн (Зеленоград)   21.02.2025 - 03:16
... Полина похожа на мать- не на юную ИринуЛеонову, а более взрослую, взгляд у нее как у зрелой женщины на фото. Но, смотрю, Ирина на дочке не пиарится. читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   20.02.2025 - 19:35
Полина ещё не плохо дебютировала. Сыграть главную роль в таком фильме надо ой какой талант. Видимо что-то от папы да передалось по наследству. читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   20.02.2025 - 16:22
Растет в будущем хороший режиссер. Почему и нет. Пару раз снимет папу в кино, еще кого, не за горами большой успех. читать далее>>
Всего сообщений: 8
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фильмы
Алиса не может ждатьЧистый листЮг

фотографии >>
Евгений Цыганов поддержал дочь на премьере её нового фильма фотографии
Евгений Цыганов поддержал дочь на премьере её нового фильма фотографии
Евгений Цыганов поддержал дочь на премьере её нового фильма фотографии
Евгений Цыганов поддержал дочь на премьере её нового фильма фотографии
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