Алёна Водонаева призналась, что не может иметь детей

Алёна Водонаева в интервью для шоу Мариам Тилляевой призналась, что больше не может иметь детей. У телеведущей есть единственный сын Богдан, которого она родила в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. И Богдан дался Алёне с боем.
фото: Алёна с сыном
«У нас с мужем долго не получалось выносить ребёнка. У меня сын, ему 14 лет. И это моя четвёртая беременность. С 2015 года я больше не могу иметь детей. Помню, что после третьей неудачи я поняла, что у меня начинает ехать крыша. А мы с мужем были молодые, мы не знали, что с этим делать. Интернет не был так развит. Нельзя было вот так взять включить какого-нибудь квалифицированного психолога и привести себя немного в чувство. Поэтому я пошла к психологу, у меня было сессий 5-6, решила свою проблему и перестала к нему ходить, когда забеременела. Я накрыла себя хрустальной вазой, берегла свою беременность — о ней вообще никто не знал, кроме наших родителей».
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