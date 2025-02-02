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Алёна Водонаева призналась, что не может иметь детей

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2 февраля 2025
Алёна Водонаева в интервью для шоу Мариам Тилляевой призналась, что больше не может иметь детей. У телеведущей есть единственный сын Богдан, которого она родила в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. И Богдан дался Алёне с боем.

Алёна Водонаева призналась, что не может иметь детей
фото: Алёна с сыном

«У нас с мужем долго не получалось выносить ребёнка. У меня сын, ему 14 лет. И это моя четвёртая беременность. С 2015 года я больше не могу иметь детей. Помню, что после третьей неудачи я поняла, что у меня начинает ехать крыша. А мы с мужем были молодые, мы не знали, что с этим делать. Интернет не был так развит. Нельзя было вот так взять включить какого-нибудь квалифицированного психолога и привести себя немного в чувство. Поэтому я пошла к психологу, у меня было сессий 5-6, решила свою проблему и перестала к нему ходить, когда забеременела. Я накрыла себя хрустальной вазой, берегла свою беременность — о ней вообще никто не знал, кроме наших родителей».
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№ 1
Скорпиоша (Москва)   2.02.2025 - 14:09
Это очень ценная информация. И кто такая Водонаева, чтобы нам это было интересно? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Алёна Водонаева призналась, что не может иметь детей фотографии
Алёна Водонаева призналась, что не может иметь детей фотографии
Алёна Водонаева призналась, что не может иметь детей фотографии
Алёна Водонаева призналась, что не может иметь детей фотографии
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