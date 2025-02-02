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«Было тяжело признать, что я такая же»: Валентина Мазунина о сходстве со своей героиней в «Реальных пацанах»

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2 февраля 2025
Актриса Пермского ТЮЗа Валентина Мазунина прославилась благодаря роли в сериале «Реальные пацаны», которую ей предложила режиссёр Жанна Кадникова. Между съёмками пилота и покупкой сериала каналом ТНТ прошёл год, в течение которого Валентина продолжала работать в театре и вообще не думала о том, что этот проект когда-нибудь выстрелит и полностью изменит её жизнь. Когда производство сериала было запущено, гонорар Валентины за съёмочный день составлял 5000 рублей. В интервью Лауре Джугелии актриса призналась, что первая зарплата за сериал казалась ей такой огромной, что она не знала, что делать с такими деньжищами.

«Было тяжело признать, что я такая же»: Валентина Мазунина о сходстве со своей героиней в «Реальных пацанах»

«Для меня в то время это были огромные деньги. Я когда получила 40 000 рублей, я помню этот день. Мы были рядом с ТЮЗом, мне их выдали, у меня руки затряслись. Я стою и думаю: а что с ними делать? Куда их деть? Я в первый раз в жизни испугалась — а вдруг у меня их украдут? Я пришла в театр, в бумажку их положила, на полочку в гримёрку и гримёрку на ключ. Половину отдала маме».

«Было тяжело признать, что я такая же»: Валентина Мазунина о сходстве со своей героиней в «Реальных пацанах»

Валентине было очень важно то, как отреагируют родители на её первую роль в кино. Но родители даже не посмотрели первую серию. «А потом когда посмотрели, папа ничего не сказал, а мама: «С сигаретой… Куришь… Грудь открыта…Ведёшь себя так… Позор. Позорище». Так обидно было. Сейчас-то, конечно, разговоры совсем другие. Но мама меня видела иначе. Она хотела, чтобы я с Безруковым Сергеем в ромашковом поле в ситцевом платье бежала навстречу прекрасному будущему. Или я где-то спасаю русских пленных от фашистов... Тогда я стала их звать чаще в театр, чтобы они понимали, что у меня разные роли. И чтобы они не воспринимали это так буквально. Мама смотрит сейчас всё, что со мной выходит. И радуется. Папа до сих пор ничего не говорит, но я вижу, как он мной гордится».

«Было тяжело признать, что я такая же»: Валентина Мазунина о сходстве со своей героиней в «Реальных пацанах»

Успех сериала актриса связывает с тем, как точно попадают персонажи в зрителя и как много общего у самих актёров с их героями. «Там есть совпадения точнейшие. Во мне есть Валя. Я это обожаю и не стесняюсь этого. Взрывная природа. Эмоциональность. Я ходила на точно такие же дискотеки, ставила сумку на пол и танцевала вокруг неё. Это был мой образ жизни».

«Было тяжело признать, что я такая же»: Валентина Мазунина о сходстве со своей героиней в «Реальных пацанах»

Но на принятие схожести с героиней у Валентины ушло много времени. «Вначале очень тяжело признать себя вот такую. Искренне сказать себе: Валь, ну ты же такая, это твоя природа. Не надо строить из себя дико интеллигентную женщину. Самое плохое, когда человек из себя что-то строит. Пытается казаться. Это глупо. Надо быть таким, какой ты есть. Это очень тяжело. Мы же все хотим видеть себя и на экране и в жизни красивенькими, холеными, с четкими формулировками, без быдловатости. А когда ты видишь обострённые такие свои черты, это очень страшно признать. И когда ты видишь себя такой на экране, почему-то начинаешь в жизни подсобираться: я приличней, я так не выражаюсь! Тут самое главное принять, что это часть меня и в этом моё обаяние. Не надо отнекиваться от себя».
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обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   2.02.2025 - 17:52
Обожаю "Валю" Мазуниной в Реальных Пацанах. Это одна из героев сериала, от которой реально такая энергия исходит, что её героев не возможно не влюбиться. И да, именно после пацанов я стала смотреть... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Сергей БезруковЛаура ДжугелияЖанна КадниковаВалентина Мазунина
фильмы
Реальные пацаны
театры
Пермский ТЮЗ

фотографии >>
«Было тяжело признать, что я такая же»: Валентина Мазунина о сходстве со своей героиней в «Реальных пацанах» фотографии
«Было тяжело признать, что я такая же»: Валентина Мазунина о сходстве со своей героиней в «Реальных пацанах» фотографии
«Было тяжело признать, что я такая же»: Валентина Мазунина о сходстве со своей героиней в «Реальных пацанах» фотографии
«Было тяжело признать, что я такая же»: Валентина Мазунина о сходстве со своей героиней в «Реальных пацанах» фотографии
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