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Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс

20 февраля
2025 год

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20 февраля 2025
16 февраля в Лондоне состоялась 78-я церемония вручения премии BAFTA, на которой Юра Борисов по традиции ничего не получил. И пока безымянные фрилансеры, работающие на крупные фотобанки, караулили звёздных гостей у красной дорожки, фотограф Грэг Уилльямс, приятельствующий с большинством актёров, вёл свой неформальный закулисный репортаж, заглянув не только на премию, но и на препати Чарльза Финча и Chanel. В объективе Грэга расплывались в улыбке Кейт Уинслет, Майки Мэдисон, Эдриан Броуди, Рэйф Файнс, Изабелла Росселлини, Памела Андерсон, Том Круз, Дуглас Бут, Синтия Эриво, Зои Салданья и другие.

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Рэйф Файнс и Изабелла Росселлини

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Зои Салданья

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Синтия Эриво и Ариана Гранде

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Изабелла Росселлини

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Том Круз и Грэг Уилльямс

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Дуглас Бут, Бел Паули и Майки Мэдисон

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Деми Мур и Эдриан Броуди

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Хэйли Беннет и Джо Райт

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Марк Хэмилл

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Себастьян Стэн и Аннабелль Уоллис

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Глен Пауэлл, Лили Джеймс и Гала Гордон

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Терри Гиллиам

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Эдриан Броуди и Памела Андерсон

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Кейт Уинслет с мужем

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Майки Мэдисон

Также своими фотографиями (уже не такими весёлыми) с премии поделился фотограф Джон Армор, запечатлевший Дэва Пателя, Марка Эйдельштейна, Хью Гранта, Юру Борисова, Джеймса МакЭвоя, Гвендолин Кристи, Анну Кендрик и Джеймса Нортона.

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Хью Грант с женой

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Юра Борисов и Марк Эйдельштейн

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Дев Патель

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Гвендолин Кристи

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Джеймс МакЭвой

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Джеймс Нортон

Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс
фото: Анна Кендрик
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   20.02.2025 - 11:50
Другое дело! Раскрепощенные, подвыпившие, позитив. Не исключаю натянутых улыбок. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс фотографии
Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс фотографии
Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс фотографии
Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс фотографии
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