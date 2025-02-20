Раскрепощённый Голливуд на выезде: Том Круз, Кейт Уинслет и Рэйф Файнс

16 февраля в Лондоне состоялась 78-я церемония вручения премии BAFTA,
на которой Юра Борисов по традиции ничего не получил
. И пока безымянные фрилансеры, работающие на крупные фотобанки, караулили звёздных гостей у красной дорожки
, фотограф Грэг Уилльямс
, приятельствующий с большинством актёров, вёл свой неформальный закулисный репортаж, заглянув не только на премию, но и на препати Чарльза Финча и Chanel
. В объективе Грэга расплывались в улыбке Кейт Уинслет
, Майки Мэдисон
, Эдриан Броуди
, Рэйф Файнс
, Изабелла Росселлини
, Памела Андерсон
, Том Круз
, Дуглас Бут
, Синтия Эриво
, Зои Салданья
и другие.
фото: Рэйф Файнс и Изабелла Росселлини
фото: Зои Салданья
фото: Синтия Эриво и Ариана Гранде
фото: Изабелла Росселлини
фото: Том Круз и Грэг Уилльямс
фото: Дуглас Бут, Бел Паули и Майки Мэдисон
фото: Деми Мур и Эдриан Броуди
фото: Хэйли Беннет и Джо Райт
фото: Марк Хэмилл
фото: Себастьян Стэн и Аннабелль Уоллис
фото: Глен Пауэлл, Лили Джеймс и Гала Гордон
фото: Терри Гиллиам
фото: Эдриан Броуди и Памела Андерсон
фото: Кейт Уинслет с мужем
фото: Майки Мэдисон
Также своими фотографиями (уже не такими весёлыми) с премии поделился фотограф Джон Армор
, запечатлевший Дэва Пателя
, Марка Эйдельштейна
, Хью Гранта
, Юру Борисова
, Джеймса МакЭвоя
, Гвендолин Кристи
, Анну Кендрик
и Джеймса Нортона
.
фото: Хью Грант с женой
фото: Юра Борисов и Марк Эйдельштейн
фото: Дев Патель
фото: Гвендолин Кристи
фото: Джеймс МакЭвой
фото: Джеймс Нортон фото: Анна Кендрик
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