«Повзрослей уже. Ты не жертва»: Кевин Спейси ответил Гаю Пирсу на обвинения в домогательствах

Помните, пару-тройку войн, пожаров, наводнений, землетрясений и одну пандемию тому назад Голливуд сотрясали скандалы, связанные с сексуальным домогательством и насилием? Раздавались огульные и справедливые обвинения, разрывались контракты, заседали присяжные и судьи, рушились карьеры. Всё это было частью лево-радикального ландшафта, от которого маятник уже успел качнуться в противоположную сторону. Многих отменённых оправдали (ну или, как минимум, не смогли доказать их вину), демократы потерпели фиаско, а уровень насилия в мире подскочил до таких отметок, что воспоминания артистов о том, как некий влиятельный дядя отпустил в их адрес сальную шутку, многозначительно задержав взгляд на декольте, выглядят сегодня слегка неуместно.
И тем не менее, некоторые не бросают попыток вернуть свой 2017-й: Блейк Лайвли смешит весь мир судом с Джастином Бальдони из-за его "неподобающего поведения" на съёмках (не смешно только Джастину, которому эти разбирательства не по карману). А 57-летний Гай Пирс, колесящий по изданиям с промо-кампанией «Бруталиста», всё никак не может забыть преследования Кевина Спейси во время съёмок «Секретов Лос-Анджелеса» в 1997 году. Напомним, что крах карьеры Спейси начался с обвинений Энтони Рэппа, вслед за которым косой десяток разновозрастных мужчин тоже вспомнили о неподобающем поведении актёра. Пирс присоединился к хору ещё в 2018 году, когда это было более чем актуально. Но тогда актёр ограничился общими фразами о том, что с Кевином было тяжеловато работать, ввиду того, что он "распускал руки".
фото: Гай Пирс и Кевин Спейси в "Секретах Лос-Анджелеса"
Спустя 8 лет Гай решил вернуться к этой теме (ну надо же в интервью что-то рассказывать) и добавить подробностей в подкасте «The Hollywood Reporter’s Awards Chatter». Оговорившись, что он так и не стал одной из жертв сексуализированного насилия со стороны Кевина, Пирс обвинил его в преследовании и домогательствах. По молодости лет Пирс пытался не придавать этим приставаниям большого значения. Но при этом испытывал подспудный страх: «Я отмахивался от этого всего и думал, "да ладно, это пустяк". Только я делал это на протяжении 5 месяцев. И реально, я даже побаивался Кевина, потому что он достаточно агрессивный мужик. Он крайне очарователен и харизматичен в том, что он делает, очень впечатляющий. Он держит аудиторию в напряжении. А я был молод и уязвим, и он выбрал меня своей мишенью, сто процентов».
фото: Саймон Бейкер спасает Гая Пирса от преследований Кевина Спейси
Пирс чувствовал себя в безопасности только тогда, когда на площадке присутствовал Саймон Бейкер, потому что тогда Спейси переключался на него. Актёр признался, что первые обвинения против Спейси заставили его расплакаться. «Думаю, я только тогда и осознал, какое влияние на меня всё это оказало. И тот факт, что я отмахивался от этого, задвигал в дальний ящик, попросту блокировал».
Морально окрепший после выигранных судов Кевин Спейси опубликовал видео-ответ, в котором посоветовал Пирсу повзрослеть, а также припомнил кое-что, о чём Пирс умолчал. «Мы работали друг с другом много лет назад. И если я сделал что-то, что тебя расстроило, ты мог просто подойти ко мне, и мы могли бы поговорить. Но вместо этого ты решил пообщаться с прессой, которая, естественно, пришла ко мне за ответной реакцией. Ты хочешь знать мой ответ? Повзрослей. Кстати, а ты рассказал прессе, что через год после окончания съёмок «Секретов Лос-Анджелеса», ты прилетел в Саванну, штат Джорджиа, где я снимался в фильме «Полночь в саду добра и зла», просто для того, чтобы провести со мной время? Ты рассказал об этом? Или это не влезает в историю про жертву, которую ты рассказываешь?»
фото: Кевин Спейси в "Секретах Лос-Анджелеса"
В любом случае, я приношу извинения за то, что я так и не понял, что тебе не нравится проводить со мной время. Но вот он ты теперь: вылез 28 лет спустя, после того, как я побывал в аду и вернулся обратно. Что бы что? Успеть остановить плохиша? А что ж ты так долго медлил? У твоей лошадки закончилось топливо? Если тебе хочется поговорить, я с радостью. В любое время в любом месте. Мы можем даже сделать прямую трансляцию в Х, если хочешь. Мне скрывать нечего. Но Гай, тебе надо уже повзрослеть. Ты не жертва».
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