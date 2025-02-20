У младшего сына Пирса Броснана открылась персональная выставка

Пока старший сын Пирса Броснана
и Кили Шэй Смит Дилан осваивает
карьеру модели, его 23-летний брат Пэрис
пробует свои силы в изобразительном искусстве. 12 февраля в галерее Gallery 33 в отеле Georgian в Лос-Анджелесе открылась персональная выставка Пэриса "Ритм и грёзы", на которой представлены 15 работ, напоминающих картины Жана-Мишеля Баскии
(только в более жизнерадостных тонах).
В интервью изданию Whitewall.Art
Пэрис признался, что в своём творчестве позволяет себе полную свободу следования цвету и энергии: «Это как разговор с непознанным - каждая картина начинается как таинство, и я просто позволяю энергии дня вести меня. Я не особенно что-то планирую. Я позволяю цвету, движению и ритму момента диктовать направление работы. Это танец между инстинктом и импульсом»
.
Работы созданы в смешанной технике: Пэрис предпочитает аэрозольную краску, масляную пастель и акрил — материалы, позволяющие работать быстро. Пэрис работает в домашней мастерской, заваленной холстами и наполненной музыкой. «Даже если я не пишу, я всё равно стараюсь каждый день проводить время в мастерской, окруженный работами. Это присутствие, связь с пространством — предельно важно. И музыка, всегда музыка. Она создаёт атмосферу, формирует энергию и запускает всё, что я делаю».
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