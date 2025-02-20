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У младшего сына Пирса Броснана открылась персональная выставка

20 февраля
2025 год

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20 февраля 2025
Пока старший сын Пирса Броснана и Кили Шэй Смит Дилан осваивает карьеру модели, его 23-летний брат Пэрис пробует свои силы в изобразительном искусстве. 12 февраля в галерее Gallery 33 в отеле Georgian в Лос-Анджелесе открылась персональная выставка Пэриса "Ритм и грёзы", на которой представлены 15 работ, напоминающих картины Жана-Мишеля Баскии (только в более жизнерадостных тонах).

У младшего сына Пирса Броснана открылась персональная выставка


В интервью изданию Whitewall.Art Пэрис признался, что в своём творчестве позволяет себе полную свободу следования цвету и энергии: «Это как разговор с непознанным - каждая картина начинается как таинство, и я просто позволяю энергии дня вести меня. Я не особенно что-то планирую. Я позволяю цвету, движению и ритму момента диктовать направление работы. Это танец между инстинктом и импульсом».

У младшего сына Пирса Броснана открылась персональная выставка

Работы созданы в смешанной технике: Пэрис предпочитает аэрозольную краску, масляную пастель и акрил — материалы, позволяющие работать быстро. Пэрис работает в домашней мастерской, заваленной холстами и наполненной музыкой. «Даже если я не пишу, я всё равно стараюсь каждый день проводить время в мастерской, окруженный работами. Это присутствие, связь с пространством — предельно важно. И музыка, всегда музыка. Она создаёт атмосферу, формирует энергию и запускает всё, что я делаю».

У младшего сына Пирса Броснана открылась персональная выставка
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обсуждение >>
№ 8
Yanina Sokolova   25.02.2025 - 09:38
Вот смотрю я на эти картины юного "таланта" и кроме кривых рож ничего не вижу в них. Откуда здесь "взгляд в светлое будущее"? Пэрис походу что-то принимает на досуге, перед тем как... читать далее>>
№ 7
ДаринаКароль   23.02.2025 - 18:07
Кроме самого Пирса Броснана, интересоваться ещё его потомством мне не особо хочется. Ну рисует, ну организовал выставку, молодец. Тема не интересна от слова "совсем". читать далее>>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   23.02.2025 - 13:44
... прикол, если за него рисуют картины))) я не знаю есть в нете стримы, как он "творит", думаю, что нет. читать далее>>
№ 5
Тульский парень   22.02.2025 - 12:58
... я так думаю парень попросту рисует как тот художник)) сильно не заморачиваясь. по традиции природа отдыхает на детях профессионалов ( за редким исключением). читать далее>>
№ 4
Sveta_21Ermolova   21.02.2025 - 19:25
... Поверьте, красоты здесь никакой нет, а главное - смысла. Искусство - это когда можно показать своё состояние души через картины, а что мы видим здесь - однотипные работы начинающего художника. Толком... читать далее>>
Всего сообщений: 8
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У младшего сына Пирса Броснана открылась персональная выставка фотографии
У младшего сына Пирса Броснана открылась персональная выставка фотографии
У младшего сына Пирса Броснана открылась персональная выставка фотографии
У младшего сына Пирса Броснана открылась персональная выставка фотографии
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