Ирина Горбачёва рассказала о своём бесплодии

Актриса Ирина Горбачёва
стала гостьей нового выпуска «Интересного подкаста»
, в эфире которого рассказала, что бесплодна. Отвечая на вопрос ведущего о желании создать семью и родить детей, актриса призналась, что не может сама забеременеть. Ирина узнала об этом ещё в юности: «У меня было заторможенное развитие по женской части. В 16 лет выяснилось, что яичники не развиваются и они там полностью в опухоли. И те врачи в тот момент сказали, что надо удалять оба яичника»
.
Однако Ирина не унывает и прикидывает варианты: «Но другой момент: верю ли я в чудеса? Абсолютно да. Возможности организма огромны. Если это должно быть в моей жизни, то это произойдёт. У меня нет мысли: «Это никогда со мной не произойдёт». Я, например, могу выносить ребёнка. Но это только с помощью искусственного оплодотворения. И то, в моём случае, это будет как у суррогатных матерей — то есть, яйцеклетка будет не моя. Но такое может быть в моей жизни. Другое дело, хотела бы я этого? Пока нет»
.
Ещё одна опция — усыновление. И об этом Ирина уже тоже успела подумать, но пока не готова в это «зайти». «Мне кажется, для этого надо так прям хотеть ребёнка — без вопросов, безапелляционно. Я пока не в этом состоянии»
. Актриса дважды была замужем, и после развода
со вторым мужем пока что не спешит вступать в серьёзные отношения.
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