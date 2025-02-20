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Ирина Горбачёва рассказала о своём бесплодии

20 февраля
2025 год

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20 февраля 2025
Актриса Ирина Горбачёва стала гостьей нового выпуска «Интересного подкаста», в эфире которого рассказала, что бесплодна. Отвечая на вопрос ведущего о желании создать семью и родить детей, актриса призналась, что не может сама забеременеть. Ирина узнала об этом ещё в юности: «У меня было заторможенное развитие по женской части. В 16 лет выяснилось, что яичники не развиваются и они там полностью в опухоли. И те врачи в тот момент сказали, что надо удалять оба яичника».

Ирина Горбачёва рассказала о своём бесплодии

Однако Ирина не унывает и прикидывает варианты: «Но другой момент: верю ли я в чудеса? Абсолютно да. Возможности организма огромны. Если это должно быть в моей жизни, то это произойдёт. У меня нет мысли: «Это никогда со мной не произойдёт». Я, например, могу выносить ребёнка. Но это только с помощью искусственного оплодотворения. И то, в моём случае, это будет как у суррогатных матерей — то есть, яйцеклетка будет не моя. Но такое может быть в моей жизни. Другое дело, хотела бы я этого? Пока нет».

Ирина Горбачёва рассказала о своём бесплодии

Ещё одна опция — усыновление. И об этом Ирина уже тоже успела подумать, но пока не готова в это «зайти». «Мне кажется, для этого надо так прям хотеть ребёнка — без вопросов, безапелляционно. Я пока не в этом состоянии». Актриса дважды была замужем, и после развода со вторым мужем пока что не спешит вступать в серьёзные отношения.
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№ 14
Rimma (Гибралтар)   26.02.2025 - 00:28
... И тут приходят они... люди без чувства юмора. ) читать далее>>
№ 13
Ангелина_Сокол   25.02.2025 - 22:17
... А вот это скорее и ответ. Хотела бы, думаю давно б уже что-то предприняла и не ляпала языком о такой "личной проблеме" на публику. читать далее>>
№ 12
Yanina Sokolova   25.02.2025 - 09:36
... А какие "подробности" в этой новости вы хотели бы ещё услышать? Мне просто интересно. По-моему тема выжата как сок с лимона. Не рассказывать же, как Горбачёва ходила по клиникам или как... читать далее>>
№ 11
Angelika77   24.02.2025 - 15:04
... Это да, тем более это вообще для меня тема "табу", на такое даже с подругами говорить не хочется, не то чтобы давать широкое интервью на всеобщее обозрение. читать далее>>
№ 10
Мария_2191   24.02.2025 - 11:51
А когда ж Ирина будет "готова" стать матерью? в 50? Тогда уже и смысла не будет, полвека прожить без детей и "на тебе". читать далее>>
Всего сообщений: 13
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Ирина Горбачёва рассказала о своём бесплодии фотографии
Ирина Горбачёва рассказала о своём бесплодии фотографии
Ирина Горбачёва рассказала о своём бесплодии фотографии
Ирина Горбачёва рассказала о своём бесплодии фотографии
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