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«Вообще я больше хотел в IT»: Макар Хлебников о выборе профессии

21 февраля
2025 год

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21 февраля 2025
27 февраля в российский прокат выйдет фильм «Кончится лето», в котором Макар Хлебников и Юра Борисов сыграли братьев, попавших в криминальный переплёт. Сын режиссёра Бориса Хлебникова Макар дебютировал в 2021 году в главной роли в сериале «Пингвины моей мамы», снялся у отца в «Снегире», а недавно его можно было увидеть в сериале «Дети перемен».

«Вообще я больше хотел в IT»: Макар Хлебников о выборе профессии

Казалось бы, ничего удивительного в том, что Макар пошёл по стопам отца и выбрал работу в киноиндустрии. Однако с выбором профессии Макар определился не сразу, перебрав в уме должности полицейского, дальнобойщика и айтишника. Но большая отцовская фильмотека на даче и подработка буфетчиком на съёмках сделали своё дело.

«Знакомство с кино произошло, когда я много времени сидел на даче, в деревне. Мне было лет семь-восемь, если не меньше. Нам с братом подарили DVD-проигрыватель с монитором. У нас было два огромных стеллажа с дисками — американские фильмы, французские, много всего. За два-три лета я пересмотрел всё на этих стеллажах. Увлечение кино сильно повлияло на мой выбор профессии. Лет в шесть я хотел быть ментом. Лет в восемь, после просмотра какого-то фильма, понял, что ментом не стану. В 12 решил стать дальнобойщиком. В 14 — айтишником, собирать компы. Пожелания у меня всё время менялись. А тогда на даче посмотрел фильмы типа «Цельнометаллическая оболочка», «Заводной апельсин». Хотя полноценно понять их в таком возрасте невозможно, я стал активнее следить за кино, но никогда не предполагал, что буду с кино связан. Вообще я больше хотел в IT.

«Вообще я больше хотел в IT»: Макар Хлебников о выборе профессии

Всё кардинально поменялось, когда отец предложил мне поработать на площадке — помощником буфетчицы. И вот знаешь, как в фастфуд-кафе пишут в объявлении о поиске сотрудников: «Работа мечты, идеальный коллектив». Ты думаешь: ну да, конечно, они там все друг друга ненавидят. А здесь я попал на площадку и понял, что хочу с этими людьми жить. Мне каждый интересен: и звуковик, и оператор, и режиссёр, и работники светового цеха. Со всеми начинаю разговаривать и понимаю, что чувствую себя как ботан, который спустился в логово нёрдов, где они сидят и играют в настолки. Я решил поступать на киноведческий факультет, потому что не понимал, какая из кинопрофессий мне больше всего нравится. А потом произошла история с Наташей Мещаниновой, которая меня утвердила в «Пингвины моей мамы», и моя жизнь поделилась на до и после. И я перестал понимать, что делать дальше. Спланированное мною несколько лет назад поступление на киноведческий вмиг порушилось. Видимо, надо идти на актерский? Или режиссура?» — рассказал актёр в интервью журналу "OK!"

«Вообще я больше хотел в IT»: Макар Хлебников о выборе профессии

Снялся у Мещаниновой и понял, что хочу пойти на режиссуру. Через год подал документы в Московскую школу нового кино к Алексею Попогребскому и Павлу Бардину. Потом налетели проекты в огромном количестве, и я взял академический отпуск, чтобы не халтурить на обучении. В этом году должен восстановиться».
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обсуждение >>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   23.02.2025 - 13:43
Вот стихия Борисова, игра в криминальщине. Вписывается наилучшим образом. читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   22.02.2025 - 20:05
Если бы Макар "больше бы хотел в IT", он бы там и очутился, тем более что предпосылки к этому были. Не надо бла-бла, всё пошло как было предначертано судьбой. читать далее>>
№ 4
Lydia Lydia   22.02.2025 - 04:49
Очень интересная и полезная информация, которую мне необходимо было узнать. Макара впервые увидела в Пингвинах, потом посмотрела Снегиря и Детей перемен. Жду Кончится лето. Приятный молодой человек, чьи... читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   21.02.2025 - 19:21
Прям очень "интересная" и полезная информация, о который мы должны знать. Да я честно сказать до недавних пор вообще не знала, кто такой Макар Хлебников. читать далее>>
№ 2
Nika.nikitina   21.02.2025 - 15:37
"Пингвины моей мамы" - милое название непростого и странного сериала о семье, где любят усыновлять детей (и чем больше, тем лучше) Сериал в котором нет пингвинов, но есть подростки и сложные... читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Ссылки по теме
«Кончится лето»: Брат ты мне или не брат
персоны
Павел БардинЮра БорисовНаталия МещаниноваАлексей ПопогребскийБорис ХлебниковМакар Хлебников
фильмы
Дети переменЗаводной апельсинКончится летоПингвины моей мамыСнегирьЦельнометаллическая оболочка

фотографии >>
«Вообще я больше хотел в IT»: Макар Хлебников о выборе профессии фотографии
«Вообще я больше хотел в IT»: Макар Хлебников о выборе профессии фотографии
«Вообще я больше хотел в IT»: Макар Хлебников о выборе профессии фотографии
«Вообще я больше хотел в IT»: Макар Хлебников о выборе профессии фотографии
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