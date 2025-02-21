«Вообще я больше хотел в IT»: Макар Хлебников о выборе профессии

27 февраля в российский прокат выйдет фильм «Кончится лето»
, в котором Макар Хлебников
и Юра Борисов
сыграли братьев, попавших в криминальный переплёт
. Сын режиссёра Бориса Хлебникова
Макар дебютировал в 2021 году в главной роли в сериале «Пингвины моей мамы»
, снялся у отца в «Снегире»
, а недавно его можно было увидеть в сериале «Дети перемен»
.
Казалось бы, ничего удивительного в том, что Макар пошёл по стопам отца и выбрал работу в киноиндустрии. Однако с выбором профессии Макар определился не сразу, перебрав в уме должности полицейского, дальнобойщика и айтишника. Но большая отцовская фильмотека на даче и подработка буфетчиком на съёмках сделали своё дело.
«Знакомство с кино произошло, когда я много времени сидел на даче, в деревне. Мне было лет семь-восемь, если не меньше. Нам с братом подарили DVD-проигрыватель с монитором. У нас было два огромных стеллажа с дисками — американские фильмы, французские, много всего. За два-три лета я пересмотрел всё на этих стеллажах. Увлечение кино сильно повлияло на мой выбор профессии. Лет в шесть я хотел быть ментом. Лет в восемь, после просмотра какого-то фильма, понял, что ментом не стану. В 12 решил стать дальнобойщиком. В 14 — айтишником, собирать компы. Пожелания у меня всё время менялись. А тогда на даче посмотрел фильмы типа «Цельнометаллическая оболочка», «Заводной апельсин». Хотя полноценно понять их в таком возрасте невозможно, я стал активнее следить за кино, но никогда не предполагал, что буду с кино связан. Вообще я больше хотел в IT.
Всё кардинально поменялось, когда отец предложил мне поработать на площадке — помощником буфетчицы. И вот знаешь, как в фастфуд-кафе пишут в объявлении о поиске сотрудников: «Работа мечты, идеальный коллектив». Ты думаешь: ну да, конечно, они там все друг друга ненавидят. А здесь я попал на площадку и понял, что хочу с этими людьми жить. Мне каждый интересен: и звуковик, и оператор, и режиссёр, и работники светового цеха. Со всеми начинаю разговаривать и понимаю, что чувствую себя как ботан, который спустился в логово нёрдов, где они сидят и играют в настолки. Я решил поступать на киноведческий факультет, потому что не понимал, какая из кинопрофессий мне больше всего нравится. А потом произошла история с Наташей Мещаниновой, которая меня утвердила в «Пингвины моей мамы», и моя жизнь поделилась на до и после. И я перестал понимать, что делать дальше. Спланированное мною несколько лет назад поступление на киноведческий вмиг порушилось. Видимо, надо идти на актерский? Или режиссура?» — рассказал актёр в интервью журналу "OK!"
Снялся у Мещаниновой и понял, что хочу пойти на режиссуру. Через год подал документы в Московскую школу нового кино к Алексею Попогребскому и Павлу Бардину. Потом налетели проекты в огромном количестве, и я взял академический отпуск, чтобы не халтурить на обучении. В этом году должен восстановиться».
обсуждение >>