Элеонора Севенард и Денис Родькин помолвлены

Премьер Большого театра
34-летний Денис Родькин
сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, 26-летней приме-балерине Элеоноре Севенард
. «Все шло закономерно, сомнений не было абсолютно. Когда мы познакомились, я знал, что она будет моей женой. Любви с первого взгляда не существует, но возникла очень сильная симпатия. Я сразу понял, что это очень красивый человек не только внешне, но и внутренне»
, - рассказал Денис в комментарии изданию "АиФ"
.
Элеонора приходится праправнучатой племянницей легендарной балерине Матильде Кшесинской
. А её отец Константин Севенард
и дед Юрий Севенард
были депутатами Государственной думы. Роман Элеоноры и Дениса начался в 2018 году. Артисты часто играют влюблённых на одной сцене, например, в "Ромео и Джульетте"
, "Лебедином озере"
, "Спартаке"
и других постановках.
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