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Элеонора Севенард и Денис Родькин помолвлены

21 февраля
2025 год

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21 февраля 2025
Премьер Большого театра 34-летний Денис Родькин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, 26-летней приме-балерине Элеоноре Севенард. «Все шло закономерно, сомнений не было абсолютно. Когда мы познакомились, я знал, что она будет моей женой. Любви с первого взгляда не существует, но возникла очень сильная симпатия. Я сразу понял, что это очень красивый человек не только внешне, но и внутренне», - рассказал Денис в комментарии изданию "АиФ".

Элеонора Севенард и Денис Родькин помолвлены

Элеонора приходится праправнучатой племянницей легендарной балерине Матильде Кшесинской. А её отец Константин Севенард и дед Юрий Севенард были депутатами Государственной думы. Роман Элеоноры и Дениса начался в 2018 году. Артисты часто играют влюблённых на одной сцене, например, в "Ромео и Джульетте", "Лебедином озере", "Спартаке" и других постановках.

Элеонора Севенард и Денис Родькин помолвлены
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№ 1
Sveta_21Ermolova   21.02.2025 - 22:34
Не удивлюсь, что скоро эта парочка оповестит своих поклонников о беременности и ребёнок пойдёт по стопам родителей прямиком на сцену театра. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Элеонора Севенард и Денис Родькин помолвлены фотографии
Элеонора Севенард и Денис Родькин помолвлены фотографии
Элеонора Севенард и Денис Родькин помолвлены фотографии
Элеонора Севенард и Денис Родькин помолвлены фотографии
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