Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая

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«Я была готова на всё»: Чулпан Хаматова рассказала о жестоком розыгрыше Первого канала

22 февраля

«Это какое-то недоумение»: Чулпан Хаматова о театре «Современник» и бывших коллегах

Актриса не может поверить, что проработала в этой труппе более 20 лет