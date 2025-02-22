Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая

Давненько мы не заглядывали в рестораны, бутики и клубы, в которых гужуется по вечерам отечественный бомонд, собираясь вкусно поесть, пересчитаться и сфотографироваться по любому поводу. А всё потому, что на фоне изобилия громких кино и театральных
премьер
остальные увеселения заметно поредели на третий месяц зимы.
В конце января на открытии гипермаркета мебели и товаров для дома Askona Home в московский ТРЦ "Авиапарк" слетелись
Ксения Собчак
,
Надежда Михалкова
,
Ирина Безрукова
и
Алёна Хмельницкая
.
фото: Ксения Собчак
фото: Алёна Хмельницкая
фото: Ирина Безрукова
фото: Александр Цыпкин и Надежда Михалкова
10 февраля в московском "пространстве гармонии" Lava face & body был организован специальный день красоты для медийных персон. Среди которых были замечены
Женя Малахова
,
Ксения Суркова
,
Ольга Зайцева
,
Анна Ещенко
и другие.
фото: Ольга Зайцева
фото: Анна Ещенко
фото: Женя Малахова и Ксения Суркова
В канун Дня святого Валентина на званом ужине бренда COSARÊVE в пространстве Askeri Club собрались
Виктория Дайнеко
,
Катерина Шпица
и
Женя Малахова
.
фото: Женя Малахова
фото: Катерина Шпица
фото: Виктория Дайнеко
21 февраля в ресторане “Афина” на Большой Бронной состоялась презентация нового меню завтраков от
Наташи Бардо
и
Виталия Истомина
. Отведать меню на закрытом бранче пришли
Полина Аскери
,
Юлия Хлынина
,
Кристина Каширина
и другие проголодавшиеся.
фото: Виталий Истомин и Наташа Бардо
фото: Юлия Хлынина
фото: Кристина Каширина фото: Алёна Чехова
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