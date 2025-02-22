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Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая

22 февраля
2025 год

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22 февраля 2025
Давненько мы не заглядывали в рестораны, бутики и клубы, в которых гужуется по вечерам отечественный бомонд, собираясь вкусно поесть, пересчитаться и сфотографироваться по любому поводу. А всё потому, что на фоне изобилия громких кино и театральных премьер остальные увеселения заметно поредели на третий месяц зимы.

В конце января на открытии гипермаркета мебели и товаров для дома Askona Home в московский ТРЦ "Авиапарк" слетелись Ксения Собчак, Надежда Михалкова, Ирина Безрукова и Алёна Хмельницкая.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая
фото: Ксения Собчак

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая
фото: Алёна Хмельницкая

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая
фото: Ирина Безрукова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая
фото: Александр Цыпкин и Надежда Михалкова

10 февраля в московском "пространстве гармонии" Lava face & body был организован специальный день красоты для медийных персон. Среди которых были замечены Женя Малахова, Ксения Суркова, Ольга Зайцева, Анна Ещенко и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая
фото: Ольга Зайцева

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая
фото: Анна Ещенко

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая
фото: Женя Малахова и Ксения Суркова

В канун Дня святого Валентина на званом ужине бренда COSARÊVE в пространстве Askeri Club собрались Виктория Дайнеко, Катерина Шпица и Женя Малахова.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая
фото: Женя Малахова

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая
фото: Катерина Шпица

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая
фото: Виктория Дайнеко

21 февраля в ресторане “Афина” на Большой Бронной состоялась презентация нового меню завтраков от Наташи Бардо и Виталия Истомина. Отведать меню на закрытом бранче пришли Полина Аскери, Юлия Хлынина, Кристина Каширина и другие проголодавшиеся.

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая
фото: Виталий Истомин и Наташа Бардо

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая
фото: Юлия Хлынина

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая
фото: Кристина Каширина

Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая
фото: Алёна Чехова
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Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Хлынина, Катерина Шпица и Алёна Хмельницкая фотографии
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