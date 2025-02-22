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«Я в шоке»: Сергей Жуков о заработках дочери и её отношении к деньгам

22 февраля
2025 год

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22 февраля 2025
В семье лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова и экс-солистки «Сливок» Регины Бурд растут четверо детей, двое из которых уже вовсю снимаются в кино. Энджел сыграл малолетнего Сергея в недавнем байопике «Руки Вверх!», а 16-летняя Ника получила заглавную роль в популярном подростковом сериале «Плакса».

«Я в шоке»: Сергей Жуков о заработках дочери и её отношении к деньгам
фото: Сергей и Регина с детьми

В интервью для YouTube-канала Nikita Efremov Жуков признался, что пребывает в лёгком шоке от вменяемого отношения дочери к деньгам. Ника уже определилась с профессией: она собирается идти учиться на режиссёра и решила откладывать деньги на учёбу.

«Я в шоке»: Сергей Жуков о заработках дочери и её отношении к деньгам

«Иногда я в шоке, потому что Ника правда заработала на последнем сериале достаточно приличную сумму для подростка. Другие бы даже в жизни не могли бы себе такого представить. А она ни разу даже не сказала: "Пойду-ка я в магазин и что-то себе куплю"».
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«Я в шоке»: Сергей Жуков о заработках дочери и её отношении к деньгам фотографии
«Я в шоке»: Сергей Жуков о заработках дочери и её отношении к деньгам фотографии
«Я в шоке»: Сергей Жуков о заработках дочери и её отношении к деньгам фотографии
«Я в шоке»: Сергей Жуков о заработках дочери и её отношении к деньгам фотографии
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