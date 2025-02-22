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«Это какое-то недоумение»: Чулпан Хаматова о театре «Современник» и бывших коллегах

22 февраля
2025 год

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22 февраля 2025
Чулпан Хаматова дала большое интервью иноагенту Антону Долину, в котором рассказала об отношениях с коллегами из России, бесчеловечном телевизионном розыгрыше после трагедии в Беслане и о необычном стимуле к изучению иностранных языков.

Актриса покинула Россию в первую неделю после начала спецоперации и обосновалась в Латвии. Однако ей удалось сохранить многочисленные связи с российскими друзьями и коллегами, что бы там не писали СМИ. «Меня очень расстраивает, что СМИ и какие-то общественные деятели всё время пытаются стравливать «оставшихся» с «уехавшими». Вот есть одна, она осталась, а есть вторая, она уехала, и давайте их сравним. А мы дружим!»

«Это какое-то недоумение»: Чулпан Хаматова о театре «Современник» и бывших коллегах

Имён своих друзей и знакомых, с которыми актриса поддерживает связь, она так и не назвала: «Я не могу, я бы с радостью, но у них будут проблемы». А вот про «потери» актриса говорит свободно. И среди самых неожиданных «потерь» — труппа театра «Современник», в котором Чулпан прослужила более 20 лет. И в частности, Сергей Юшкевич, с которым актриса играла в нескольких спектаклях, и который осудил её отъезд из России, заявив, что он был «срежиссирован» какими-то таинственными «покровителями» Чулпан.

«Это какое-то недоумение»: Чулпан Хаматова о театре «Современник» и бывших коллегах
фото: Сергей Юшкевич

«Это какое-то даже недоумение — «Современник». Есть один артист, с которым мы столько спектаклей сыграли. На такие серьёзные темы! И я теперь думаю: а что он играл? Про что? Вот, допустим, есть спектакль «Враги. История любви» Башевиса-Зингера про евреев, которые пережили Холокост и советские лагеря и уехали в Америку. И вот они начинают строить новую жизнь. Совершенно травмированные, с кишками наружу. И они понимают, что в тот момент, когда их вели в печь, этот условный Джон говорил «Нет, евреев не пускать в Америку» и жил свою обычную жизнь. А тебя в этот момент убивали. И ты с этим Джоном должен как-то сосуществовать. И у героев это не получилось. Моя героиня, пережив Холокост, кончает жизнь самоубийством. Почему? Да потому что не смогла пережить это равнодушие. И вот мы играли такой спектакль, а сейчас Россия в той же ситуации. Ещё мы играли спектакль «Скрытая перспектива» про военных журналистов…

«Это какое-то недоумение»: Чулпан Хаматова о театре «Современник» и бывших коллегах

И вот он даёт интервью и говорит: «Ну конечно, ну понятно, она уехала, потому что Родину не любит». Он знает меня с моих 18 лет. И вот это говорит. Я думаю: а с кем я всё это время общалась?»
И недавно, смотрю, «Современник» поздравляет нового художественного руководителя Владимира Машкова. Кокошники, песня «Белая березонька, Россия — мать великая» и поклоны до пола…И я думаю: «Я правда там работала?»
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обсуждение >>
№ 62
Фаризон (среднеуральск)   24.02.2025 - 03:17
... А чем нам плохо , уехала и уехала , скатертью дорога. читать далее>>
№ 61
Savciuc Natalia   24.02.2025 - 02:10
... Знаете, говорите за себя. Я предпочитаю в качестве совести иметь что-то с мозгами, реальным жизненным опытом и, желательно, не с головой в песке. Не инфантильное нечто, сбежавшее из за бабла в далекие... читать далее>>
№ 60
Savciuc Natalia   24.02.2025 - 02:04
А Хаматова в данный момент все еще не начала понимать, что современные джоны и сегодня поступили бы как и тогда? Ничего личного, только бизнес. Россия вселенское зло? Нуну К моему удивлению оказалась... читать далее>>
№ 59
Silva N (Белгород)   24.02.2025 - 00:57
№ 52 Николай Ефанов (Москва) ... Да что вы! А я была в ужасе, когда слушала Х. Как же так? Была такая милая девочка - мне очень нравились ее ранние работы. Потом появился фонд. Я видела, как ее встречали... читать далее>>
№ 58
Алеся Петровна   23.02.2025 - 23:40
... Если бы в сегодняшней России была газета «Правда» от 1937 г., Вы, Николай, вместе со всеми Вашими родственниками, включая дальних, уже бы на Колыме котлованы копали, а не комментарии к интервью с... читать далее>>
Всего сообщений: 52
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Владимир МашковЧулпан ХаматоваСергей Юшкевич
театры
"Современник"

фотографии >>
«Это какое-то недоумение»: Чулпан Хаматова о театре «Современник» и бывших коллегах фотографии
«Это какое-то недоумение»: Чулпан Хаматова о театре «Современник» и бывших коллегах фотографии
«Это какое-то недоумение»: Чулпан Хаматова о театре «Современник» и бывших коллегах фотографии
«Это какое-то недоумение»: Чулпан Хаматова о театре «Современник» и бывших коллегах фотографии
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