«Это какое-то недоумение»: Чулпан Хаматова о театре «Современник» и бывших коллегах

Чулпан Хаматова дала большое интервью иноагенту Антону Долину, в котором рассказала об отношениях с коллегами из России, бесчеловечном телевизионном розыгрыше после трагедии в Беслане и о необычном стимуле к изучению иностранных языков.
Актриса покинула Россию в первую неделю после начала спецоперации и обосновалась в Латвии. Однако ей удалось сохранить многочисленные связи с российскими друзьями и коллегами, что бы там не писали СМИ. «Меня очень расстраивает, что СМИ и какие-то общественные деятели всё время пытаются стравливать «оставшихся» с «уехавшими». Вот есть одна, она осталась, а есть вторая, она уехала, и давайте их сравним. А мы дружим!»
Имён своих друзей и знакомых, с которыми актриса поддерживает связь, она так и не назвала: «Я не могу, я бы с радостью, но у них будут проблемы». А вот про «потери» актриса говорит свободно. И среди самых неожиданных «потерь» — труппа театра «Современник», в котором Чулпан прослужила более 20 лет. И в частности, Сергей Юшкевич, с которым актриса играла в нескольких спектаклях, и который осудил её отъезд из России, заявив, что он был «срежиссирован» какими-то таинственными «покровителями» Чулпан.
фото: Сергей Юшкевич
«Это какое-то даже недоумение — «Современник». Есть один артист, с которым мы столько спектаклей сыграли. На такие серьёзные темы! И я теперь думаю: а что он играл? Про что? Вот, допустим, есть спектакль «Враги. История любви» Башевиса-Зингера про евреев, которые пережили Холокост и советские лагеря и уехали в Америку. И вот они начинают строить новую жизнь. Совершенно травмированные, с кишками наружу. И они понимают, что в тот момент, когда их вели в печь, этот условный Джон говорил «Нет, евреев не пускать в Америку» и жил свою обычную жизнь. А тебя в этот момент убивали. И ты с этим Джоном должен как-то сосуществовать. И у героев это не получилось. Моя героиня, пережив Холокост, кончает жизнь самоубийством. Почему? Да потому что не смогла пережить это равнодушие. И вот мы играли такой спектакль, а сейчас Россия в той же ситуации. Ещё мы играли спектакль «Скрытая перспектива» про военных журналистов…
И вот он даёт интервью и говорит: «Ну конечно, ну понятно, она уехала, потому что Родину не любит». Он знает меня с моих 18 лет. И вот это говорит. Я думаю: а с кем я всё это время общалась?»
И недавно, смотрю, «Современник» поздравляет нового художественного руководителя Владимира Машкова. Кокошники, песня «Белая березонька, Россия — мать великая» и поклоны до пола…И я думаю: «Я правда там работала?»
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