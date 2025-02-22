«Я была готова на всё»: Чулпан Хаматова рассказала о жестоком розыгрыше Первого канала

Чулпан Хаматова
дала интервью иноагенту Антону Долину
, в котором рассказала о чудовищно неуместном телевизионном розыгрыше, который случился с ней в 2004 году. Для тех, что не помнит, с 2003 по 2012 год на Первом канале выходило развлекательное шоу «Розыгрыш», подопытными героями которого становились звёзды отечественного шоу-бизнеса. Шутки и ситуации были подчас жестокими. Но Чулпан особенно «повезло» — ей досталась роль человека, которому угрожают автоматом люди в балаклавах. Спустя несколько дней после трагедии в Беслане.
«Это было дня через три после штурма школы в Беслане. Матери ещё не могли опознать детей, их не успевали хоронить. Меня разыграли в программе «Розыгрыш». Люди влетели в ресторан с автоматами, разделили мужчин и женщин, раздели до нижнего белья, отняли мобильные телефоны. Я была уверена, что это террористы и теперь они в Москве. Я всё делала. Я была такая послушная, потому что я знала, что у меня двое детей и мне надо выжить. Руку отрезать — пожалуйста, изнасиловать — пожалуйста. Я была готова на всё. Раздеться, сидеть. И видимо это было так скучно, что они через какое-то время вышли с букетом и сказали, что это розыгрыш. И я стояла голая, мне дали стакан воды, я смотрела на этот букет и я не понимала — как? Как это возможно?»
, — вспоминает актриса со слезами на глазах. «То есть там все эти дети, трагедия, их не успевают хоронить, все эти чёрные пакеты, а в Москве розыгрыш про людей с автоматами! Шутка. Я стояла с этим стаканом и говорила: «Как вы можете? По отношению к себе, в своим гражданам?» И мне режиссёр говорит: «Ну мы же не виноваты, что случился Беслан. У нас бюджет 300 тысяч долларов». Там был полный ресторан массовки. Они стояли, слушали мою речь, расписывались в ведомости, забирали деньги и, кивая, уходили»
.
На самом деле, память немного подвела Чулпан: люди с автоматами изображали сотрудников ФСБ
. Они ворвались в кафе, когда актриса встречалась с подругой. Которая, по версии ряженых «силовиков» вернулась из Вьетнама, где якобы свирепствовал смертельный вирус. Но вот в датах Чулпан не ошиблась — это действительно произошло в сентябре 2004 года, через несколько дней после теракта в Беслане. И актриса действительно отчитала авторов розыгрыша, поинтересовавшись, какие цели преследует телевидение, делая из боли человека шутку.
Об этом розыгрыше три года назад вспоминал
ведущий программы «Розыгрыш» Валдис Пельш
. По словам Валдиса, в истории передачи бело немало выпусков, в которых герои вели себя очень некрасиво. Эти выпуски не выходили в эфир, во избежании ущерба репутации их героев. «Мы понимали, что каждый человек может оказаться слабым в той или иной ситуации, и не хотели никому портить репутацию. Мы не имеем право делать выводы о людях, которые не смогли контролировать свои эмоции, только потому что оказались в сложных обстоятельствах. Хотя, если бы мы это показали, рейтинги передачи были бы гораздо выше, чем рейтинги веселых розыгрышей»
.
Но больше всего Валдису запомнился именно розыгрыш Хаматовой — это был тот редкий случай, за который, по словам ведущего, было стыдно не героине, а всей съёмочной группе Первого канала. «Была совершенно идиотская программа — розыгрыш Чулпан Хаматовой, где её посадили на бомбу. Сценаристы и продюсерский состав, которые принимали решение на производство этого розыгрыша, рисковали нанести психологическую травму человеку. А мы как ведущие получали доступ к снятому материалу только после того, как эпизод был снят, чтобы избежать утечки информации. Поэтому до выпуска я ничего не знал о том, что нужно будет комментировать»
.
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